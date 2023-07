En 3 meses, 827 personas obtienen preliberación o amnistía

En tres meses, 827 personas que no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado, no tuvieron traductor o enfrentaron alguna dificultad, obtuvieron su preliberación o amnistía.

Estas acciones, instruidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ya suma un total de seis mil 624 preliberaciones y amnistías, desde julio de 2022 al 6 de julio de este año.

Rosa Icela presenta informa sobre preliberaciones y amnistías Foto: Especial

Se trata de seis mil 338 mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas o que cumplieron con los requisitos de ley.

Así como 286 mujeres con discapacidad permanente y en pobreza, víctimas de intimidación o discriminación.

