No solo desaparecieron a mi hijo, nos desaparecieron a todos: Martha Cruz, madre buscadora

La noche del 30 de agosto del 2017, la vida de la familia López Cruz cambió radicalmente. Lucio Uriel López Cruz, quien contaba con 21 años en ese momento, se sumó a la larga lista de desaparecidos en el país.

Desde entonces su madre, Martha Cecilia Cruz Reyes, y su familia, han dedicado todos sus esfuerzos para localizar al joven, quien desapareció cuando, la fatídica noche del 30 de agosto, acudió a un centro comercial de la ciudad leonesa para apoyar a unos amigos, a los que supuestamente se les había descompuesto una motocicleta.

“Nos dimos cuenta porque un día antes de que mi hijo desapareciera, él le había marcado a su papá como a las 7:20 de la noche, mi hijo y mi esposo se iban a ver al otro día, a las 8 de la mañana, pero nunca sucedió.

Desde hace seis años, Martha Cruz busca a su hijo. Foto: Facebook / Madres guerreras de León

“Le estuvimos marcando y mi hijo nunca ya contestó el teléfono, hasta la 1:20 de la madrugada, que me habló su pareja y me dijo que él no había llegado a dormir”, revela Cruz Reyes, representante del colectivo Madres guerreras de León, las cuales se dedican a la titánica labor de localizar a los desaparecidos en la región.

Las primeras jornadas fueron extenuantes. Durante meses y años, siguieron las instrucciones de la Fiscalía, de las autoridades, pero ante los pocos avances en la investigación, Cruz Reyes se sumó a un grupo de madres buscadoras en Irapuato. Cuatro años después, en 2021, junto a seis familias, formó el grupo Madres guerreras de León y desde allí ha seguido dando la batalla.

“La verdad ha sido un proceso muy triste, muy desgastante. No nomás desaparecieron a mi hijo, nos desaparecieron a todos, porque ya no volvemos a ser la familia que éramos antes, todo se va reestructurando poco a poco.

Las madres buscadoras se reúnen para cavar y hacer investigaciones. Foto: Facebook / Madres guerreras de León

“Soy un caso de larga data, ya son cinco años y siete meses que no tengo una respuesta concreta sobre la desaparición de mi hijo, sobre qué fue de mi hijo”, detalla.

La desaparición de Lucio lo cambió todo. Donde antes había convivencia familiar, ahora hay indagatorias, búsqueda, pero también acompañamiento para otras personas que están pasando por el mismo calvario de no saber nada sobre sus hijos, parejas, madres o padres.

“La vida diaria es estar trabajando con las familias en la búsqueda, prospección de nuestros hijos, el dar acompañamiento a aquellas familias que tienen dos, tres, hasta cuatro años sin tener una denuncia o un estudio genético, es acompañarlos a las fiscalías porque tienen miedo de ir”, explica Cruz.

El grupo está integrado por familiares de desaparecidos y voluntarios. Foto: Facebook / Madres guerreras de León

Actualmente, Lucio debe tener 27 años. Casi una quinta parte de su vida la ha pasado lejos de sus seres queridos, pero su madre no ceja en su empeño de cerrar su historia y que continúe de cualquier manera.

“Dios me ha fortalecido durante 5 años y 7 meses, y quiero que me fortalezca en el momento de que me digan ‘aquí está tu hijo, vivo o muerto, pero aquí está tu hijo’”, concluye.