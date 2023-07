Recorridos Día 26: A Gerardo Fernández Noroña le basta solamente con usar cartulinas

Las corcholatas de Morena y aliados, que aspiran a coordinar los Comités de la Defensa de la 4T, encabezaron asambleas y actos en los que destacaron los logros de la administración y se refirieron al proceso interno que se realiza, con un llamado a no usar espectaculares para promocionarse.

Gerardo Fernández Noroña en entrevista con el periodista Salvador García Soto en el Heraldo Radio, aseguró que el se promociona con cartulinas y llamadas telefónicas.

Explicó que esa es la estrategia para no contratar espectaculares en las vialidades y carreteras del país.

“Y de repente me habla un compañero y me dice ‘yo te apoyo’. ¿Y ya pusiste tu cartulina? ‘No me ha llegado’. Ni te va a llegar, ve a compararla y a mano hazla”, explicó.