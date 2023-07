Manuel Velasco: La única ventaja que tienen las "corcholatas" sobre mí, es la edad

Manuel Velasco, aspirante a ser el coordinador de las defensas de la 4T, habló sobre la gira de trabajo que ha realizado para compartir sus ideas, propuestas y planes que tiene, en caso de ser elegido en los comicios internos de Morena. Desde Tijuana explicó que es muy importante fomentar una cultura de Derechos Humanos, especialmente en el caso de los migrantes mexicanos y latinoamericanos que intentan cruzar las fronteras sur y norte de México.

En entrevista con Salvador García Soto en A la una de El Heraldo Media Group, el exgobernador de Chiapas aseguró que se debe enseñar con el ejemplo y que "para exigir respeto en el norte debemos hacer nuestra parte en el sur".

Sobre la ventaja que pueden tener las "corcholatas" de Morena rumbo a la encuesta del 6 de septiembre, Velasco Coello ironizó sobre el tema y dijo que "si me preguntan sobre este tema, les puedo decir que la única ventaja que tienen sobre mí, es la edad". Aunque sí criticó que sus adversarios en la contienda llevan mucho más tiempo haciendo campaña:

"Claro que llevan años haciendo campaña y yo tengo sólo tres semanas, pero es momento de compartir ideas y propuestas para que la gente conozca a cada uno de los aspirantes"

Reconoció que durante su gira de trabajo ha tenido un buen recibimiento por parte de la gente, especialmente de los jóvenes.

Manuel Velasco ha tenido un buen recibimiento durante su gira de trabajo

FOTO: Archivo

Manuel Velasco: La clave es la inversión extranjera

Manuel Velasco explicó que entre las propuestas que ha compartido con la gente, hay tres que son centrales:

1.- Tener una agenda verde

2.- Crear un gobiernos de coalición

3.- Fomentar y atraer la inversión extranjera

Sobre el tema de los gastos de campaña, el exgobernador de Chiapas dijo que en el caso de él y de Fernández Noroña son los que han tenido el menor uso de recursos para los viajes de trabajo. "Nosotros hemos gastado mucho menos que cualquier otro, pero esto es porque el partido de los otros aspirantes es el que se está haciendo cargo de los gastos".

¿Piso parejo? Manuel Velasco lamentó que ha visto muchos muchos espectaculares de aspirantes, no sólo de Morena sino de oposición y no sólo en el tema federal, sino en la Ciudad de México. Además, propuso que, aunque no está establecido en las reglas del INE, se debería firmar un acuerdo de civilidad, para que lo que se privilegie sean las ideas y no la exposición.

¿Declinar? En lo que se refiere al tema de hacerse un lado y favorecer a una de las otras "corcholatas", aseguro que "es pura rumorología. Evidentemente se deben hacer evaluaciones de manera periódica, pero yo estoy concentrado en ganar".