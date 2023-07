Hombre alcoholizado discute con su pareja, choca y destroza su auto en Nuevo León

El alcohol y el volante jamás han sido ni serán una buena combinación, mucho menos cuando se involucran problemas de pareja, pues los resultados suelen ser catastróficos, tal como ocurrió en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León, cuando un conductor en estado de ebriedad decidió ponerse al volante de su camioneta, sin embargo, tras discutir con su novia terminó por impactar y destrozar su vehículo.

Medios locales identificaron al conductor como Miguel Altorre González, de 28 años, quien en aquel momento se encontraba en la colonia Praderas de San Francisco, ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando comenzó a pelear con su novia, por lo que decidió irse a su casa, tomó sus llaves, subió a su camioneta Jeep Cherokee y comenzó su camino hacia Salinas Victoria.

No llevaba mucho recorrido, cuando circulaba -a exceso de velocidad- por la carretera Praderas de San Miguel, a la altura del Camino a las Pedreras, perdió el control y se impactó contra el muro de contención. Debido al impacto quedó atrapado dentro de su vehículo.

Su camioneta fue pérdida total. Foto: Pixabay.

Al percatarse de lo ocurrido, tanto peatones como automovilistas que transitaban por el sitio detuvieron su marcha y fueron a ayudar al conductor accidentado. Lograron sacarlo de la unidad y el mismo les dijo que se encontraba bien, por lo que no fue trasladado a un hospital para que lo revisaran.

Pese a su negativa, al sitio del accidente llegaron paramédicos de las ambulancias UMT, quienes encontraron al conductor sobre el pavimento lesionado, por lo que le brindaron los primeros auxilios, pero también a ellos les dijo que no pensaba ir al hospital para recibir atención médica.

Sorpresivamente, no fue a su casa como era su objetivo al momento de chocar, sino que decidió regresar al hogar de su ex pareja a pedirle perdón por la discusión, no obstante, fue detenido por autoridades de Escobedo.