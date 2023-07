AMLO: conservadores exaltan violencia: "problema que heredamos de gobiernos corruptos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los conservadores y sus aliados están exaltando los temas de violencia pese a que su gobierno diariamente atiende el tema de la seguridad. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que se esta atendiendo situaciones que se registran en estados como Chiapas o Guerrero con programas del bienestar y que el problema de la violencia fue heredado por los gobiernos neoliberales.

“Estamos atendiendo los problemas en Chiapas y también sostengo de que se ha exagerado lo que sucede en Chiapas, o en los últimos tiempos, en general en el país. El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese todo lo de antes y como si no estuviésemos nosotros todos los días atendiendo este problema que heredamos de gobiernos corruptos, que estaban vinculados con la delincuencia organizada porque existía un narcoestado en la época de Calderón, y eso no se dice”, aseveró.

López Obrador cuestionó que no se hable de tema de corrupción como es el caso de Genaro García Luna, que espera sentencia en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de cargos relacionados con el narcotráfico.

Dijo que antiguos gobiernos estaban vinculados con la delincuencia organizada. Foto: Cuartoscuro

Luego de que fue cuestionado de la violencia que se registra en algunas zonas de Chiapas, afirmó que no se menciona a los paramilitares que surgieron a partir del movimiento zapatista.

“Ustedes pueden estar hablando de la violencia en Chiapas, o en Guerrero o en cualquier lugar, pero es muy difícil, incluso ustedes que hacen un periodismo independiente, para mí entre comillas, no tratan el tema por ejemplo de García Luna, eso ya pasó, no es nota. No tratan del tema de la guerra que desató Calderón. Mucho menos van a tratar el tema del fraude del 2006 que llevó a declarar la guerra de manera irresponsable.

“En el caso de Chiapas no se habla de la creación de grupos paramilitares que surgieron a partir del movimiento zapatista durante el periodo neoliberal, no se habla de que en Chiapas se creó una situación, esa su de verdadera polarización y que hemos estado buscando la reconciliación en las comunidades sin tomar partido por ningún grupo, como si lo han hecho los que supuestamente defienden derechos humanos y que han provocado con esas actitudes más divisiones en las comunidades, en los pueblos”, argumentó.