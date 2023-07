La Línea 1 del Cablebús cumple dos años en la CDMX, ha realizado 31.2 millones de viajes

En día de hoy, la Línea 1 del Cablebús (Cuautepec a Indios Verdes, en la Alcaldía Gustavo A. Madero) cumple dos años como su Sistema de Transporte Eléctrico impulsado por Claudia Sheinbaum durante su administración como jefa de Gobierno (2018-2013). En conferencia de prensa, Andrés Lajous, secretario de Movilidad (Semovi), informó que dicha línea, inaugurada el 11 de julio de 2021 a la fecha, ha realizado cerca de 31.2 millones de viajes.

Por su parte, Martí Batres, jefe de Gobierno, también celebró los dos años de este teleférico el cual ayuda a disminuir las emisiones de CO2 en la Ciudad de México. "Nos da mucho gusto estar celebrando el segundo aniversario del cablebús L1, que es un alarde de tecnología, de punta, de la más alta calidad, al servicio de los más pobres, porque como dijimos Cuautepec es la zona de más bajos ingresos en la Ciudad de México y es ahí dónde comenzó la construcción del sistema cablebús".

Con este proyecto social se atiende zonas de alta densidad poblacional beneficiando a la disminución de sus traslados; al mismo tiempo combate la desigualdad social al aumentar el acceso a mejores oportunidades. Por ejemplo, diariamente se registran: 22 ingresos de personas con alguna discapacidad, 24 ingresos de personas con animales de compañía en transportadora y 84 ingresos con bicicleta.

Crecimiento del cablebús en CDMX

La Línea 1 del Cablebús conecta con otros sistemas masivos de transporte y desde su creación se avanzó con nuevas líneas. En agosto del 2021, Claudia Sheinbaum, inauguró el Cablebús Línea 2 que va de Constitución de 1917- Santa Marta, en la Alcaldía Iztapalapa, consta de una longitud de 10.6 kilómetros y cuya inversión fue de tres mil 183 millones de pesos (mdp).

"Cablebús es hoy un ejemplo de justicia social. Así que, desde Iztapalapa, ya no solamente para el mundo serán Los Ángeles Azules, sino el Cablebús, las Utopías, los PILARES, los Senderos para Mujeres Libres y Seguras; ejemplo de cómo, en tres años, cuando no hay corrupción y no hay privilegios, se invierte en el que menos tiene", comentó la ex mandataria capitalina.

El cablebús conecta con otros transportes de la Red de Movilidad Integrada Foto: Gobierno CDMX

Antes de salir del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el plan para la construcción de la Línea 3, la cual se espera que este lista a finales del año en curso.

Martí Batres reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum

Durante una conferencia de prensa por el segundo aniversario de la L1, Martí Batres Guadarrama reconoció el trabajo hecho por la Dra. Claudia Sheinbaum durante su administración y sobre el impulso de movilidad en la capital.