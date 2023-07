Autos incendiados, bloqueos y casquillos de bala prenden las alarmas en Jalisco

Luego de que presuntamente se registró un enfrentamiento en la zona de los Altos de Jalisco, se reportaron bloqueos en la carretera de Encarnación de Díaz y San Juan de Los Lagos en ambos sentidos sin reportarse víctimas hasta el momento.

Según el reporte preliminar, personas armadas atravesaron dos vehículos de carga para bloquear el paso y posteriormente les prendieron fuego en los municipios ya mencionados.

Por parte de la Policía Estatal, se emitió una ficha informativa en la que se da cuenta de dos reportes de servicios en la región altos norte, que fueron proporcionados por las autoridades municipales de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, quienes al realizar funciones de primeros respondientes, proporcionaron la información de carácter preliminar sobre estos vehículos.

El conductor no ha sido encontrado. FOTO: Especial.

El primero, se trata de un tractocamión quemado que se localizó en la carretera Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno, a la altura de San Sebastián del Álamo y junto a este había casquillos percutidos. Hasta el momento el conductor no fue localizado en el sitio.

El otro punto, en la carretera de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz, a la altura del balneario El Álamo, se reporta un vehículo particular quemado, mismo que fue visto en el momento en que policías del municipio de San Juan de los Lagos realizaban su recorrido de vigilancia y se percatan, sobre el acotamiento, del vehículo calcinado tipo camioneta, no hay lesionados y hasta el momento no se encuentra nada ilícito en la zona.

Hasta ahora no hay mayor información por parte de las autoridades sobre el supuesto enfrentamiento que derivó en la quema de estos vehículos ni tampoco se reportan personas detenidas.