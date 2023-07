Rodrigo murió tras ser brutalmente atropellado en la carretera Los Reyes Texcoco, hoy su familia pide justicia

Rodrigo iba en su motocicleta a trabajar cuando fue arrollado por un tráiler en la carretera federal Los Reyes Texcoco. A Fátima, su viuda, se le confirmó que el conductor había escapado del lugar de los hechos.

Sin embargo, tras escuchar a los testigos de los hechos, se enteró de que el agresor habría pagado un soborno para que los policías de la zona lo dejaran irse del lugar sin hacerse responsable del accidente.

Acusan al conductor de sobornar a la policía

"En su declaración la persona dice que él se dio a la fuga porque los trabajadores que estaban en la zona y los motociclistas lo querían linchar".

La mujer de Rodrigo asegura que estos dichos son una mentira, debido a que en fotos de la detención nunca se ve al conductor lesionado, ni se ve a alguien buscando agredirlo. Al hombre le sobreviven una hija de tres años y su esposa, quien está embarazada.

La viuda de Rodrigo está embarazada, él mantenía a su familia. FOTO: Gerardo Galicia.

De acuerdo con la mujer, pasaron tres semanas hasta que las autoridades declararon culpable de estos hechos a su marido, pese a que la única prueba que se ha presentado sobre estos hechos es la declaración del trailero.

"Tienen unos videos en la Fiscalía, pero no se ve nada".

Les entregaron solamente una cabeza y los brazos

Aunque no tiene certeza de qué fue lo que pasó, aseguró que las autoridades han sido omisas al dar una sentencia de un hecho que no ha sido investigado con profundidad. Además de perder a su compañero de vida, Fátima se ve motivada por que no vuelva a ocurrir una situación similar.

"No nada más por él, sino por todos los motociclistas".

De acuerdo con Arturo, tío de la víctima, el cuerpo de Rodrigo fue arrastrado durante varios metros. Como consecuencia de este accidente, el cadáver que se entregó a la familia constó solamente en la cabeza y los brazos del motociclista.

"No quieren pagar nada. Ya se vendió la ley, ahora espero que este video llegue a las manos del presidente".

El tío de Rodrigo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ayude en este caso. FOTO: Gerardo Galicia.

Piden que los dejen ver los videos

Familiares y amigos de Rodrigo Adán Sarmina, motociclista que perdió la vida luego de ser arrollado por un tráiler se manifiestan en la carretera federal Los Reyes Texcoco para exigir justicia para el joven de 34 años. Además piden acceso a los videos recabados por la Fiscalía mexiquense pues el conductor del tráiler que se vio involucrado en el accidente fue detenido pero la familia se acaba de enterar de su liberación

Por ello decidieron realizar una protesta en el punto donde ocurrió la tragedia muy cerca del distribuidor vía La Concordia en los límites del Municipio de La Paz en Estado de México con Iztapalapa.

Un chofer intentó arrollar a los presentes en la marcha. FOTO: Gerardo Galicia.

Casi se repite la tragedia

Durante la manifestación, un trailero desesperado por permanecer en el bloqueo intento pasar a través de las personas que se manifiestan en este punto del Estado de México.

Como resultado de esta acción, uno de los inconformes fue golpeado por la unidad. Debido a esto, policías lo detuvieron y evitaron que los manifestantes lo golpearan.