Cantante secuestrada en Chiapas ya fue liberada: AMLO

Fue liberada la cantante Nayeli Cinco Martínez, que estaba retenida desde el 22 de junio, y que provocó el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que fue informado del caso este fin de semana durante su gira de trabajo privada. Reprochó que cuando se dio a conocer la liberación del grupo de trabajadores secuestrador se le cuestionó del secuestro de la cantante, la que ahora ya está libre.

“Afortunadamente está la señora de regreso. Me dijeron ahora que fui a Chiapas; solo que no quieren opinar. no quieren saben saber nada y se les tiene que respetar”, expuso.

La joven estuvo desaparecida. Foto: FB/ Cyrene Cinco

En la conferencia de prensa matutina, reconoció que existen grupos de autodefensa en Chiapas.

“Hay grupos de autodefensas, aunque no muchos, eh, y hay presencia de la Guardia Nacional en Chiapas, han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad y mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos de que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto”, afirmó.

El presidente dijo que se puede crear una percepción negativa como sucedió con el secuestro de los 16 trabajadores chiapanecos y algunos medios lo magnifican.

Se proyectó una gráfica en la que dijo que se muestra que Chiapas está en el lugar número 26 en el número de homicidios dolosos por cada 100 min habitantes. El presidente dijo que la presencia de los grupos de autodefensa están en la zona norte del Estado.