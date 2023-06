Emergencia en primaria de Tlalnepantla: se intoxican varios menores

Esta mañana se dio a conocer que varios niños resultaron intoxicados cuando se encontraban en la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Al lugar acudieron los padres y madres de familia quienes organizan una marcha hacia el Ministerio Público para visibilizar el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió a la escuela para llevarse a declarar al Ministerio Público a la directora del plantel, al personal administrativo y a los trabajadores que realizaban trabajos de pintura al interior de la escuela, razón por la cual se habrían intoxicado los menores de edad.

En consecuencia, los padres y madres de familia realizaran una marcha para evitar que las autoridades escolares sean liberadas, aunque cabe aclarar que únicamente presentarán su declaración en el Ministerio Público, dando su versión de los hechos para así, deslindar responsabilidades.

¿Cómo se intoxicaron los menores de edad?

Versiones periodísticas refieren que el pasado jueves entre las 10:00 y 10:30 horas, los niños y niñas del plantel comenzaron a sentirse mal, presentaron vómitos y desmayos, por lo que las autoridades escolares solicitaron apoyo para atenderlos de inmediato, fue así cómo se percataron de que probablemente esto se debió a los trabajos de mantenimiento que estaban ocurriendo en la escuela.

La intoxicación habría ocurrido luego de que se pintaran diversas áreas de la escuela con una pintura que supuestamente era ecológica, por lo que las actividades escolares no tendrían que ser interrumpidas, ya que no afectaría a los menores de edad, lo cual no fue así y afectó gravemente a los pequeños estudiantes.

Los padres y madres de familia exigen justicia para sus hijos e hijas. | FOTO: Telediario

El saldo de este hecho es de ocho menores de edad que resultaron intoxicados, pero lo más lamentable es que una de las niñas, la pequeña Johana de apenas 11 años de edad, tiene un derrame cerebral a causa de la intoxicación y que actualmente se encuentra internada en el Hospital De Especialidades Médicas Centro Médico Nacional La Raza. Y es que testigos refieren que la menor de edad comenzó a vomitar sangre y a convulsionar, lo que la dejó inconsciente. Por esta razón, los padres y madres de familia se encuentran sumamente molestos y exigen que los responsables sean detenidos.

A través de redes sociales dieron a conocer lo ocurrido. | FOTO: FB Mia Erag

Y es que de acuerdo con los presentes, los menores de edad ya habían referido que había un olor extraño en la escuela a lo largo de la semana, pero las autoridades educativas hicieron caso omiso a las advertencias, por lo que alumnos y alumnas estuvieron expuestos a los químicos los cuales inhalaron durante su jornada escolar.