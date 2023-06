Las elecciones en el Estado de México están por definirse oficialmente, el IEEM terminó los cómputos distritales

El árbitro electoral mexiquense terminó los cómputos distritales de la elección a gobernador, donde hubo recuento de votos en apenas el 14 por ciento de las casillas, pero sin cambios, y ahora vendrá el cómputo estatal para emitir la constancia de mayoría a la morenista, Delfina Gómez Álvarez, donde su representación electoral espera sea la próxima semana.

Entre el miércoles y jueves, personal electoral reabrió y recontó dos mil 881 de 20 mil 432 paquetes electorales, por encontrarse inconsistencias mínimas, por lo que no hubo cambios respecto a los resultados preliminares. En dicho lapso se reportó que sólo el distrito 9 Tejupilco no llegó al 100 por ciento, por que no se instaló la casilla 635 en Coatepec Harinas. La diferencia entre el Conteo Rápido respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los 45 cómputos distritales fue apenas una diferencia del 0.1 por ciento.

En entrevista, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, indicó que al concluir los cómputos distritales los partidos tendrán cuatro días para impugnarlos y de no ser así se pasará al cómputo estatal y a la entrega de constancia de mayoría a Gómez Álvarez.

Indicó que los datos preliminares con los oficiales no arrojan cambios y será decisión de cada fuerza política recurrir a los tribunales que alargaría el proceso hasta el 16 de agosto.

“Nosotros tenemos hasta el 16 de agosto para emitir la constancia de mayoría, por supuesto que este momento puede ser antes, dependemos de los medios de impugnación”, indicó.

“Yo lo veo con tranquilidad, los números, lo que nos dicen los datos es que ha sido una elección que cumplió con creces en cuanto organización y todo lo que se ha realizado, pero eso ya es una propia decisión de los partidos, hay que esperar estos cuatro días a ver que ellos deciden”.

Además, Pulido Gómez recalcó que también deberá conocerse el dictamen de fiscalización a los gastos de campaña por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar el 20 de julio, aunque de acuerdo a los reportes no hay complejidad de ello.

“Ahora el INE también nos va a dar el dictamen de fiscalización, ellos tienen hasta el 20 de julio; sin embargo, por los datos que también hay en el propio sistema del INE no esperamos que haya alguna complejidad, en ese sentido”, apuntó.

En la representación electoral de Morena encabezada por Francisco Vázquez Rodríguez, aspiran a que el cómputo estatal se realice a más tardar la próxima semana y se dé al paso a la entrega de constancia de mayoría a Delfina Gómez Álvarez. Confiaron en que no se pueda presentar alguna impugnación a los cómputos distritales y esperarán hasta el lunes, pero no ven condiciones de que cambien los números.

Reconocimiento

Previo a concluir con la sesión interrumpida a los cómputos distritales, Amalia Pulido afirmó que el IEEM le ha cumplido a la ciudadanía, aunque el proceso electoral sigue su marcha porque apenas concluyeron con la actividad 107 de 112.

Admitió que todavía quedan semanas dedicadas y delicadas para cerrar con profesionalismo la elección que ha implicado 12 meses de trabajo.

Agradeció al personal electoral de oficinas centrales y de los órganos desconcentrados el trabajo realizado hasta los cómputos distritales.

Resaltó que tras la jornada del 4 de junio se lograron recuperar los 20 mil 432 paquetes electorales y pasaron por un análisis con cuerpos colegiados facultados para ser computados y con ello garantizaron el valor de los resultados de la elección.

Indicó que en el proceso participó la ciudadanía y representantes electorales, donde bajo el principio de certeza cuando se cumplieron con los supuestos para apertura de los paquetes y su recuento se hizo.

“De ahí que cuando se cumplieron con los supuestos previstos en la ley los paquetes se abrieron y los votos fueron contabilizados de nueva cuenta, fue el caso de 2 mil 881 paquetes, es decir, 64 por distrito en promedio cuyos resultados quedan libres de dudas”, indicó.

Insistió que los datos de los cómputos distritales que ahora sí son oficiales, confirman los que arrojaron en su momento los instrumentos preliminares.

“Debo decir que está extensa labor confirma con datos ahora sí oficiales lo que nuestros instrumentos preliminares anticiparon, el PREP y los Cómputos Distritales guardan una estrecha similitud lo que prueba de nueva cuenta que el Instituto Electoral del Estado de México, cuenta con capacidades técnicas para desarrollar instrumentos a la altura de cualquier parámetro internacional”, indicó.