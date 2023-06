Ricardo Monreal sobre la encuesta de Morena para 2024: "Si las hace el partido, no participaría"

Con la reunión de los presidenciales y gobernadores morenistas acontecida la noche anterior, 5 de junio, Ricardo Monreal habló con Adriana Delgado a través de la señal de radio de Heraldo Media Group sobre los próximo movimientos de Morena para analizar el método de selección y las estrategias a llevar a cabo de cara al 2024.

"Fue una reunión amena en donde estuvieron todos los gobernadores de morena, incluyendo la electa Delfina Gómez del Edomex, estuvieron los dos dirigentes del partido, Citlalli Hernández y Mario Delgado y estuvimos cuatro aspirantes, que fueron Ebrard, Sheinbaum y su servidor.

Aseguró que el reencuentro entre militantes resultó "amable y amena", a la vez que se hizo un llamado a la unidad y a la cohesión. En suma, se analizaron los resultados en Coahuila y el Estado de México, tras los comicios en donde se renovó la gubernatura.

"Quien presidió la reunión fue AMLO, fue una reunión amable, amena y se hizo un llamado a la unidad , a la cohesión, y se analizaron los resultados de Coahuila y los resultados del Estado de México para tomar experiencia y lección de lo que se debe de hacer y no se debe de hacer"

Al ser cuestionado sobre las posibles renuncias a los cargos para competir en igualdad de condiciones entre las "corcholatas", indició que el vienes próximo se definirá con mayor claridad en el Concejo Nacional, y se habló de esa posibilidad, pero será hasta el domingo 11 de junio que se planteé formalmente.

Reveló que el secretario de Relaciones Exteriores también propuso este método, por lo que se retomó el tema en la reunión del 5 de junio. Sin embargo, apuntó, la reunión careció tener un tono de formalidad, dado que "simplemente se expresaron los puntos de vista".

Señaló que sí hay "pactos de caballeros y de mujeres libres", con el compromiso de la unidad, por lo que todos estuvieron de acuerdo en que no podían permitir de indiferencia o división dentro del movimiento ya será la cohesión la que "nos permitirá la ratificación del triunfo y la victoria del 2024".

Con respecto a su posición en las encuestas realizadas por Poligrama, en las cuales se le coloca con un 10 por ciento de preferencia, señaló que en todo momento ha respetado estas medidas, y se atendrá a lo que la ciudadanía prefiera, sin importar cuales sean los resultados.

"Algunos me colocan en 10, otros en 12, e incluso algunos con menos, no tengo problema, creo que en la medida que se acerque el proceso, la gente va a terminar decisiones, la gente al final es la que decide, y a ella me voy a atener en el caso que así se resuelva en los próximos meses".