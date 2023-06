Perrito muere atropellado por un vecino: a Hunter le faltaba un ojo y no podía caminar bien

Pese a los esfuerzos que la sociedad y las autoridades hacen por frenar el maltrato animal este parece ir en aumento, cada día se conoce un nuevo caso gracias a la tecnología que deja evidencia de lo sucedido. Recientemente se dio a conocer uno que ocurrió en la colonia Los Cristales, en el municipio de Guadalupe, del estado de Nuevo León, donde un perrito fue atropellado de manera intencional por un vecino.

Su nombre era Hunter, su casa era la calle, pero una familia lo había acogido al verlo vulnerable, al lomito le faltaba un ojo y no podía caminar bien. Tenía cuatro años, contaba con todas sus vacunas, estaba esterilizado y bien atendido, pero no sabía quedarse dentro y salía a la calle. Fue víctima de la brutalidad humana, la cual terminó con su vida la mañana del lunes 29 de mayo. Una cámara de seguridad captó el terrible asesinato.

La familia que se hacía cargo de Hunter compartió el video de la cámara de seguridad con TV Azteca, en la grabación se ve cuando una camioneta blanca sale de una cochera -aproximadamente a cuatro casas de donde cuidaban al lomito- y avanza por la calle. El perrito estaba echado en la calle y cuando ve el vehículo acercarse se para y acelera el paso.

Aseguran que lo atropelló de manera intencional. Foto: especial.

Pero su intento de huir no fue suficiente, pues el conductor aceleró la camioneta y lo atropelló, causándole la muerte. Las personas que le brindaron un hogar y amor al can denunciaron que no se trató de un accidente, sino de un hecho intencional.

Cristina Marmolejo, una activista, ha acompañado a la familia en el proceso penal que iniciaron al interponer la denuncia. Informó que el hombre tenía poco de haberse mudado a la colonia y que previamente manifestó que se desharía de los perros atropellándolos, ya que le molestaban pues presuntamente sacaban la basura.

Exigen justicia por el lomito. Foto: especial.

Este caso se suma a una ola de violencia contra los animales que se ha vivido en México en las últimas semanas, uno de los casos que conmocionó al país es el de Benito o Scooby, un perrito que fue arrojado a un caso con aceite hirviendo y que murió en agonía. En el Estado de México se registró otro, cuando un hombre disparó contra dos lomitos, uno de los cuales, Kokoro, murió.

Maltrato animal en Nuevo León

En diciembre de 2021 el Congreso de Nuevo León aprobó aprobó por unanimidad reformar el Artículo 445 del Código Penal para que se imponga una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una multa que va de 4 mil 500 a 9 mil pesos a quien cometa maltrato o crueldad en contra de cualquier especie de animal doméstico, causándole lesiones u ocasionándole dolor o sufrimiento afectando su bienestar.

DMGS