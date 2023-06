México incrementó el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos 15,000% desde 2018

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la evolución presupuestal para la atención de derechos humanos en la que reveló que el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas aumentó más de 15 mil 979 por ciento.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario federal exhibió que el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas en 2018 fue de 6.8 millones de pesos y que en 2023 aumentó a 1,097 millones de pesos.

"Búsqueda de personas en el 18, 6 millones, si no estoy mal 6 millones 823 mil fue lo que destinaron en el 18, ya con nosotros 400 millones de 6 a 400 en el 19 (...) en el 23, 1 097 millones a la búsqueda de personas, un incremento de 15 mil, de casi 16 mil por ciento, es dinero, es lo material es lo que menos importa pero sí es un indicador de cómo estamos atendiendo estas necesidades sentidas", precisó.

López Obrador aclaró que también se registraron aumentos en los presupuestos para la atención de la violencia contra las mujeres, atención a víctimas, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y para la reparación a víctimas-casos internacionales.

Hay colectivos dedicados únicamente a buscar a sus familiares. FOTO: Archivo.

En 2023 la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración invierte 3 mil 680 millones 389 mil pesos para la atención a derechos humanos, lo que representa un aumento de 237 por en comparación con 2018, cuando la misma subsecretaría destinó 1,091 millones de pesos.

"En total, eso es lo que maneja la Secretaría de Gobernación, en específico la Subsecretaría de Derechos Humanos de 1,091 millones a 3 mil 680 millones, 237 por ciento. Entonces no hemos descuidado y vamos a seguir ayudando, apoyando a familiares de víctimas, a quienes están buscando a sus familiares desaparecidos también que se apliquen procedimientos en todos los estados similares a las que aplicamos a nivel federal", indicó.

El presidente aseguró que el país invierte mucho más que en otros años. FOTO: Presidencia.

El horario de verano ha ayudado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que fue una buena decisión eliminar el horario de verano. Dijo que no se ha disparado el consumo de energía eléctrica.

“No hemos tenido aumentos en el consumo más allá de lo que va demandando el crecimiento económico y el crecimiento poblacional. Fue muy buena decisión lo del Horario de Verano, fue aceptada por la mayoría de la gente”, dijo.

“Sí hay estudios que comprueban que afectaba la salud, lo del llamado cambio, horario de verano, entonces no hay ningún problema, no ha aumentado el precio de la luz. Ayer hablábamos de que no ha aumentado el precio del gas, al contrario está bajando, no ha aumentado el precio de las gasolinas”, refirió.

Dijo que ahora que se polemiza sobre la situación política no es que el país esté mal, que no tenga trabajo o ingresos, “es un asunto relacionado con los privilegios, como ya no mandan, tenían el privilegio de mandar, entonces lo altera y lo segundo el pensamiento conservador”.

Con información de Noemí Gutiérrez