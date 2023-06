Jesús Zambrano: el PRD está obligado a fortalecer la alianza con el PRI y el PAN

El pasado domingo 4 de junio la alianza Va por México conformada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza perdieran las elecciones en el Estado de México, en el que la cifra que alcanzan no son favorables, ya que no alcanzan ni el mínimo para mantener el registro. Ante esto, Jesús Zambrano, presidente nacional de la Revolución Democrática, aclaró que el registro del partido es nacional, no locales, por lo tanto, este sigue prevaleciendo.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el líder del PRD explicó que en el Edomex, se está arriba del tres por ciento ya contando todas las actas, que al parecer ya no se lograron capturar y que faltó otro tres por ciento de capturar en el PREP. Además, indicó que hoy inician las sesiones en las juntas distritales y afirmó que recuento será el próximo miércoles 7 de junio.

Alejandra del Moral pierde las elecciones del Edomex

El PRD no desaparece

En el caso de Coahuila, comentó, se ha tenido un problema endémico, de presencia, ya que en las anteriores se había estado arriba del uno por ciento, y en estas recientes elecciones se disparó al 2.8 por ciento. Sin embargo, señaló que se tiene que trabajar más, revisar qué fue lo que falló y que no los llevó a lograr los votos y metas que se habían propuesto en ambas entidades del país.

Zambrano Grijalva se dijo obligado a continuar con un programa de fortalecimiento partidario que se inició meses anteriores en la República mexicana, y que hoy, en el marco de las campañas electorales, se pospuso y tomó otras características; sin embargo, se debe retomar, dijo, ya que esto permitirá salir adelante.

PRD seguirá ascercándose a

Aseguró que seguirán trabajando en Coalición de la mano de la sociedad civil para elaborar un método democrático y participativo que se anunciará el próximo lunes 26 de junio para elegir al mejor candidato o la mayor capacidad de competitividad rumbo al 2024 a la Presidencia de México.

¿Alejandro del Mazo es culpable de la derrota en el Edomex?

Ante los rumores que circula sobre de que uno de los culpables de que la alianza hubiera perdido las elecciones en el Estado de México por la falta de apoyo, fuera el gobernador Alfredo del Mazo, el dirigente nacional del PRD afirmó que la ausencia del funcionario fue meramente político.

Además, afirmó que desde que se anunció la coalición, muchas voces dentro y fuera de los partidos políticos señalaban que esa plaza ya estaba entregada por mandatario mexiquense y que estaba esperando alguna embajada, entre otros comentarios que no lo favorecían. Asimismo, comentó que Del Mazo nunca hizo nada para dejar claro que era falsa la versión, y que nunca hizo una mesa de trabajo para alentar el movimiento.

"Del Mazo cortó comunicación con todos, conmigo", dijo.

Este tipo de situaciones que afianzaron la idea que ya estaba entregada la plaza, incide en el ánimo de los militantes de los partidos aliados como de la sociedad.

Además, calificó de grosera la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña y los procesos electorales, llamando a votar por Morena, y el manejo indiscriminadamente con falso rigor metodológico de las encuestas que decían que iban a ganar por más de 20 puntos cuando ganaron solo por un dígito.

Afirmó que fue un conjunto de elementos que no se tuvo la capacidad para enfrentar las dificultades, convencer a la ciudadanía y que saliera a votar en los comicios del 4 de junio.

DRV