Diputados piden a boleteras regular la reventa

Representantes de empresas de entretenimiento, urgieron a diputados regular la reventa de boletos y tras rechazar que tengan responsabilidad en las irregularidades que existen en el tema, pidieron que no los satanicen.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad sostuvo una reunión con representantes de la industria del boletaje en México, con la finalidad de escuchar sus opiniones para fortalecer el marco jurídico que permita proteger a los consumidores y evitar abusos por parte de revendedores, así como coadyuvar a que la industria del entretenimiento crezca, genere inversión y fuentes de empleo.

En este contexto, los empresarios coincidieron en la necesidad de resolver los problemas de falsificación y reventa de boletos, señalaron que se trata redes de especialistas, de “hackers” que atacan a las distintas plataformas para obtener un número de boletos que pueden revender en plataformas digitales y que son extranjeras y no están reguladas por la ley mexicana.

Se busca fortalecer el marco jurídico que permita proteger a los consumidores

No existe regulación

Omar Portuguisa, representante de OCESA y de Ticketmaster, señaló que uno de los problemas que no se ha legislado es que la reventa de boletos no está regulada, subrayó que después de la pandemia se ha intensificado la falsificación y la clonación de entradas que se compran en plataformas y no con las boleteras.

“Uno de los factores más nocivos para la industria del entretenimiento y para la protección de los consumidores en este país, es que no existe una regulación de la reventa”, señaló.

Manifestó su preocupación “en demasía” por la propuesta de prohibir la preventa de boletos, toda vez que aseguró “sin los patrocinios el entretenimiento en vivo es simplemente inviable”, señaló que los patrocinios más importantes para los promotores en el mundo son los bancos y son los que los artistas aceptan, además de que con ello se reduce el costo del boleto.

En su oportunidad, Hugo Sánchez, de Mis Tickets, pidió que no se satanice a las boleteras como las responsables directas ni tampoco como las únicas que tengan que cargar con el costo operativo de ese tipo de eventualidades que dijo, están fuera de sus manos, porque, aunque no existe una regulación, “estamos haciendo todo lo humanamente posible por darle certeza a los consumidores”.

Los revendedores al día de hoy son “hackers”

En este sentido, Walter González, de Boleto Móvil, subrayó que los esfuerzos de la Cámara de Diputados deben ser enfocados en resolver los problemas de falsificación y reventa, y que las empresas aporten la tecnología necesaria.

“Tal vez ustedes se imaginan a los revendedores con una gabardina y un montón de boletos, pero eso está muy alejado de la realidad actual. Los revendedores al día de hoy son “hackers”, son redes de especialistas que atacan a las distintas plataformas para obtener un número de boletos que pueden revender en plataformas digitales y que son extranjeras y no están reguladas por la ley mexicana”, subrayó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Economía, el panista Jorge Inzunza, reconoció que existe un margen de responsabilidad por no contar con marcos legales apropiados para la protección del consumidor como es la reventa de boletos que ocasionan el desprestigio que, dijo, casi siempre recae en las intermediarias, como en el caso de las boleteras.

Sin embargo, señaló que involucrar la confianza del consumidor beneficia a todos y legislar para proteger a los consumidores también beneficia a las propias compañías que están relacionadas con la industria del entretenimiento en México, toda vez que, resaltó, se han cometido muchos abusos.

