Conductor atropella a niña que jugaba con su patineta en Tijuana

Una estremecedora grabación dejó impactos a los cibernautas, sucedió en Tijuana en el estado de Baja California, cuando el conductor de una camioneta manejó en reversa y atropelló a una menor que jugaba con su patineta en un fraccionamiento, aseguran que ya se encuentra estable.

Sucedió al interior del Fraccionamiento Natura Foto: Especial

El terrible momento quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda al interior del Fraccionamiento Natura, en las imágenes se ve como arriba al estacionamiento una camioneta pickup roja mientras una pequeña aparece detrás de ella, se sienta en una patineta y avanza mientras el conductor se echa en reversa sin percatarse de que la menor está detrás. Personas que están del otro lado alcanzan a ver la catástrofe y salen corriendo pero es demasiado tarde, el conductor no se frena y la menor termina lesionada.

Medios locales afirman que el hombre que conducía la camioneta intentó darse a la fuga Foto: Especial

Accidente automovilístico dividió opiniones en redes sociales

Medios locales afirman que el hombre que conducía la camioneta intentó darse a la fuga y que se encontraba en estado de ebriedad pero esto no ha sido confirmado por las autoridades locales. También señalan que la pequeña ya se encuentra fuera de peligro.

El hecho dividió opiniones en redes sociales Foto: Especial

El hecho dividió opiniones en redes sociales algunos usuarios aseguran que la culpa es del conductor por no fijarse y otros señalan a los padres de la niña por no estar pendientes de ella, además hay quienes afirman que solo fue un accidente y no hay culpables.

7 principales causas de los accidentes automovilísticos