AMLO espera que el siguiente presidente siga con la cuarta transformación

Durante la firma de inicio de operaciones del Hospital IMSS-Bienestar en Metztitlán, Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le alcanzó el tiempo para seguir con el proceso de transformación, puesto que el gobierno neoliberalista dejó en el olvido al pueblo durante 36 años. “Vamos a entregar la estafeta, yo espero, que se le dé continuidad a la transmisión para seguir avanzando. Yo no me puedo quedar porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección”, sostuvo.

"Todos los que trabajen en el sector salud van a quedar basificados”

El mandatario afirmó que Cuba mandará a 700 médicos especialistas para trabajar en las instalaciones del IMSS-Bienestar, algunos de ellos llegaran a Metztitlán, sin embargo, dejo en claro que esto no tiene que ver con ningún asunto ideológico o político, “esto tiene que ver con la salud que es un derecho humano, no hay que mezclar las cosas”. Finalmente, reafirmó su compromiso para que todo el personal que labore dentro de las instalaciones del IMSS-Bienestar sea basificado, “todos los que trabajen en el sector salud van a quedar basificados”.

Al ingresar al programa de IMSS-Bienestar, se cumple con el compromiso de corresponder a la generosidad, apuntó el gobernador Julio Menchaca. | Foto: Archivo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dijo que al ingresar al programa de IMSS-Bienestar, se cumple con el compromiso de corresponder a la generosidad y a los recursos para hacer real el proceso de transformación en el estado. Jesús Lascano Meneses, director del hospital IMSS-Bienestar Metztitlán, subrayó que la construcción del hospital comenzó en el primer trimestre del año 2010, “desde hace más 13 años que los habitantes de la región esperaban que una importante promesa se llevara efecto, finalmente y gracias a la participación del gobierno federal hoy es una realidad”.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, sostuvo que dentro de dos semanas llegarán los grupos de médicos especialistas, entre ellos, dos cirujanos, dos pediatras, dos médicos internos, seis médicos familiares para atender a la población que durante mucho tiempo no conoció la experiencia de ser atendido con un médico especialista.