Alejandro Moreno: la prioridad de Va por México en 2024 es definir al candidato

La alianza "Va por México" conformada por el PRI, PAN y PRD fijó que el próximo lunes 26 de junio como fecha máxima para informar el método por el cual elegirán a su abanderado o abanderada para la Presidencia de la República mexicana en 2024. Ante esto, Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido tricolor afirmó que están en tiempo para poder elegir a su próximo candidato.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el político priista comentó que dijo saber que entre más rápido se elija al abanderado, se podrá potenciar en la presencia de quien aspira a ello. Recordó que a partir del 1º de septiembre inicia el proceso electoral para seleccionar a la candidata o candidato de los institutos políticas que tendrán que registrarse para participar en la elección.

¿Afecta a la alianza la victoria de Morena en el Edomex?

A través de la señal de El Heraldo Media Group, el dirigente del PRI señaló que muchas veces la narrativa que se quiere construir es que, en el Estado de México tiene un gran número de electores, y la alianza junto con Coahuila sacó poco más de siete millones de electores, de los cuales Va por México sacó poco más de 3.5 millones. El tricolor sacó un millón 800 mil votos, Morena sacó poco más de dos millones de votos.

"Morena ganó en el Edomex por la votación que le da el PVEM", dijo.

Al respecto, Morena comento que tras ser sancionado Morena por emitir encuestas falsas, tergiversadas para inhibir el voto, la presión, una elección de estado, los servidores públicos, aun así la elección en el Edomex quedó a menos de ocho puntos y en Coahuila fueron derrotados. Indicó que en la entidad del norte del país les ganaron casi tres a uno y todo el Congreso. Precisó en que al final del camino, en la elecciones lo que importa son los votos, no el tamaño de la población.

"La alianza de oposición sacó 3.5 millones de votos y la alianza de Morena 3.5 millones; es decir, está dividida la votación en la participación ciudadana", afirmó

Método que resuelve la elección del abanderado

Durante la charla, el presidente del PRI afirmó que el proceso que resuelve el método para elegir al abanderado que dirigirá la alianza de oposición tiene que ir con la construcción de apertura a quien desee participar, que tenga competitividad, conocimiento, que pueda haber debates, que se puedan participar en un colegio electoral y una gran apertura a la sociedad civil.

Asimismo, señaló que, aunque se tienen compañeros de PRI, PAN y PRD, se debe escuchar a la sociedad civil, a líderes comunitarios, líderes migrantes, afromexicanos, indígenas, representantes sociales, derechos humanos, colectivos, para tener un proceso representativo democrático donde tenga su peso cada actor que quiera participar.

Dante Delgado no se sube al "Titanic"

Ante las declaraciones del líder de Movimiento Ciudadano, sobre que se iba a subir al "Titanic" y tocar los violines en un barco que va a pique y destinado al fracaso, "Alito" Moreno comentó que es claro que no coinciden en ideas. Por otra parte, indicó que MC no participó en la elección del Edomex y Coahuila. Sin embargo, aseguró que si el partido naranja se hubiera sumado a la Coalición, el resultado sería diferente.

"El MC a la vista de todos y de los ciudadanos, le hace el trabajo sucio a Morena para dividir el voto opositor", dijo.

Al respecto, explicó que las mismas boletas electorales que hay para gobernador, hay para diputados locales en Coahuila, de los cuales, el partido sacó 25 mil, y el PRI sacó 618 mil votos, es decir, MC saca el cinco por ciento. En este sentido, cuestionó el motivo de por qué el partido no se suma a la alianza y formar un gran frente opositor que es lo que quiere la ciudadanía para ganarle a Morena.

Reiteró que la coalición es poderosa, ya que se le pudo ganar a Morena. Recordó lo que sucedió en 2021 en el que la coalición detuvo a Morena de no tener la mayoría calificada; de haber ido los tres partidos actuales junto con el MC hoy por hoy no hubieran tenido mayoría simple y no hubieran podido pasar alguna reforma legal.

¿Alito Moreno busca la presidencia de la República?

El dirigente nacional del PRI manifestó que hoy, su encargo es ser el presidente del Revolucionario Institucional. Por otra parte, comentó que el 70 por ciento de los votos que se obtuvieron el pasado proceso los aportó el tricolor. Indicó que el partido tiene estructura y cuenta con territorio.

"Soy constructor con todos y con la asociación de la coalición, esa es mi responsabilidad" sentenció.

Explicó el proceso de recabar firmas para aquellos aspirantes que quieran ser los próximos abanderados y estar en la contienda para 2024.

