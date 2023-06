AMLO se reúne con "corcholatas" en restaurante de CDMX

La tarde de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en privado con el canciller Marcelo Ebrard. El encuentro se lleva a cabo en Palacio Nacional. Posteriormente, se encontró con gobernadores de Morena, así como con el resto de las "corcholatas".

Aunque fuentes federales confirman la reunión, su acceso no fue perceptible por los medios de comunicación que se encuentran en la calle de Corregidora número 8, que es donde tradicionalmente ingresan los funcionarios e invitados.

En la mañana, el canciller informó que pospuso a petición de Morena para este martes la presentación de su fórmula para el proceso interno con miras a 2024.

Marcelo Ebrard presentará su propuesta sobre la selección de candidato el 11 de junio

FOTO: Especial

En un video que subió a sus redes sociales, dijo que su propuesta será discutida el domingo 11 de junio cuando se realice el Consejo Nacional de Morena.

“Les había dicho que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena a efectos de que sea tomada en cuenta en los próximos días ya que se va a convocar muy pronto, entiendo que el día 11 tendrán el Consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo, me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana, mañana por la tarde, como estaba previsto hoy, no tengo inconveniente en hacerlo así, están ahorita medio desvelados, o desveladas, entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo que está convocado el Consejo Nacional de Morena”, explicó.

También aprovechó el video para felicitar a Delfina Gómez, quien es la virtual gobernadora del Estado de México. tras la jornada electoral realizada el 4 de junio.

De acuerdo con Javier Ruiz, reportero de Heraldo Media Group, tras la culminación de su reunión en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acudió a la librería Porrúa ubicada en el Centro Histórico de la calle República de Argentina, con representantes de Morena, tales como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, así como con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.