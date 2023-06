AMLO felicita a Manolo Jiménez y a Delfina Gómez por ganar las elecciones en Coahuila y Estado de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó. los ciudadanos que acudieron a las urnas para votar en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Indicó que la gente eligió a sus autoridades de manera libre. Indicó que no hubo incidencias mayores y no se realizaron protestas después de los comicios.

Aplaudió que Alejandra del Moral, aspirante de Va por México, y Armando Guadiana, de Morena, salieran a reconocer su derrota en la competencia, lo cual calificó como una acción democrática. Felicitó a Manolo Jiménez y a la maestra Delfina Gómez. Comentó que hablará con ambos para darles a conocer que los apoyará.

"Estuvo bien la elección".

El candidato de Va por México fue el seleccionado por el voto de la gente. FOTO: Especial.

Recordó que aunque Morena siga siendo la fuerza mayoritaria en el país, él asumió el compromiso de brindar todos los programas de Bienestar y ayudas sociales a la población que lo necesita, sin importar su partido.

"Nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores".

La maestra fue nombrada virtual ganadora de los comicios en el Edomex. FOTO: Guillermo O`Gam

Aseguró que uno de los pendientes constantes en su administración rumbo a 2024 es seguir fomentando la democracia en diversas aristas de la vida pública, laboral y social para que los mexicanos puedan gozar de sus derechos.

Dio a conocer que no se entrometerá en los comicios o procesos que lleven a elegir a cualquier cargo público; indicó que tampoco sostendrá el modelo de comprar la opinión de un medio informativo a través de la compra de publicidad.

La 4T es inevitable

Aseguró que independientemente de cualquier circunstancia política electoral, ya 4T ya no tiene marcha atrás. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, recalcó que el motor del cambio es el pueblo.

“Todavía nos queda tiempo y también pensar que la transformación continúa, va a seguir adelante, independientemente de cualquier circunstancia política electoral el motor del cambio es el pueblo y ya el pueblo se echo a andar”,

“Entonces, no es de que nos queda un año tres meses, un año cuatro meses y ya se terminó todo, no, ya no hay marcha atrás, ya no hay retrocesos, y es por eso, porque el pueblo no va a permitir que se dé marcha atrás a lo que ya inició en esta cuarta transformación.

Agradeció que la gente saliera a votar. FOTO: Presidencia.

Manifestó que era mucho el rezago y el atraso por los 36 años del periodo neoliberal que se dedicaron a robar y saquear para beneficiar a una minoría rapaz.

“Y hay algo que es importante porque hay que ir también definiendo conceptos, se decía democracia, ¡no! no había democracia, era una oligarquía, una presidencia oligarca, la fachada era la democracia, pero un gobierno al servicio de una minoría”, indicó.