"Estamos desesperados", familiares de los 16 trabajadores secuestrados en Chiapas bloquean tramo Tuxtla-San Cristóbal

Familiares de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron secuestrados el pasado martes en Chiapas, siguen sin saber de su paradero. Para hoy decidieron bloquear la carretera Tuxtla-San Cristóbal para ejercer presión a las autoridades para que aceleren las investigaciones y recuperen con vida a los trabajadores, informó Mariana una de los manifestantes.

"Lo que el día de hoy yo les pido que nos ayude, que difunda la información que por favor nos ayuden son 16 personas del sexo masculino que están desaparecidas repetimos, reiteramos y confirmamos que no son personas policías son personas administrativas trabajadores de sastrería, de la tortillería del área administrativa dentro del área de Llano San Juan entonces ellos no están armados, estamos muy desesperados porque varios de ahí son personas hipertensas no sabemos si tienen medicina si están comiendo si los están hidratando", agregó.

Son más de 42 horas las que han pasado y los familiares aseguran que las autoridades no les han dado información desde la tarde de ayer a las 7:00 de la noche. Este jueves en la Mesa de Seguridad el gobernador Rutilio Escandón aseguró que siguen trabajando para poder rescatar a los trabajadores.

Son más de 42 horas las que han pasado y los familiares aseguran que las autoridades no les han dado información. Foto: Especial

"Y en el caso de las 16 personas trabajadores administrativos cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados estamos trabajando todos unidos, y no vamos a parar ya el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional los policías todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad", destacó.

El bloqueo de los familiares lo mantienen frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a partir de hoy en el tramo Tuxtla-San Cristóbal. Jhovany Reyes, un automovilista afectado, dijo que si bien les afecta el bloqueo, apoyan y entienden a los familiares en esta situación.

"Claro si fuera un familiar mío también haría esto un secuestro es un tema muy delicado que implica pues la privación de la libertad pero no solo eso es una afectación psicológica de la familia de las personas que están rehenes es una cuestión que no sólo si ya los liberaron y ya vuelven a trabajar sino tiene que haber un proceso psicológico hay una tensión que va haber somos seres humanos", expresó.

Los familiares están desesperados ????. Foto: Especial

La tarde noche de este miércoles circuló un último video en donde además de la destitución de los tres funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, piden la liberación de la joven Nayeli Cinco quien fue levantada por un grupo armado el pasado 22 de junio.

Los familiares están desesperados pues en ese video además les daban un plazo hasta las 11:00 de la noche de ayer para cumplir las peticiones de lo contrario el grupo armado tomaría otras acciones. El operativo sigue desplegado vía aérea y terrestre para dar con el paradero de los trabajadores.