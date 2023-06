Claudia Ruiz Massieu se baja de la contienda: “No participaré en el proceso del Frente Amplio por México”

Claudia Ruiz Massieu se bajó de la contienda para buscar la presidencia en 2024. La senadora señaló que no participará en el proceso de selección del aspirante del Frente Amplio por México, proyecto que la oposición ha construido para hacer frente a las corcholatas de Morena.

“Hoy tomo una decisión meditada con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacerlo correcto, me decido por lo segundo”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Desde el año pasado, la legisladora priista ya había expresado sus intenciones de participar por la “Silla del Águila” desde octubre del año pasado. Hoy, después de ocho meses, bajó su mano tras una serie de inconformidades en el proceso interno que organizaron el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Información en desarrollo.