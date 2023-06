AMLO exige liberar a los policías secuestrados en Chiapas, promete revisar las exigencias de los captores

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a que, “sin condiciones”, los secuestradores liberen a los 16 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, que levantaron el pasado martes en Chiapas; pero también prometió a los criminales investigar a los tres funcionarios estatales que piden sean destituidos.

Al ser cuestionado en la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal se refirió a los videos que circularon en redes sociales en los que se ve a los presuntos secuestrados que, obligados por sus raptores, piden la destitución de tres funcionarios a cambio de las liberaciones.

“Primero que se libere a los detenidos sin ninguna condición, que se libere a los detenidos porque no están actuando bien a quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes.

Los trabajadores se encuentran con vida. FOTO: Especial.

“Y la autoridad del estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres funcionarios públicos que están siendo señalados como cómplices, malos servidores públicos, vamos a investigar”, dijo.

López Obrador dijo que no separarán del cargo a los funcionarios señalados como piden los secuestradores, en tanto no sean investigados. Se trata de Francisco Javier Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Roberto Jair Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza; y Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Preventiva, que son los funcionarios señalados por quienes se han adjudicado el secuestro y de quienes se pide la dimisión de sus cargos.

“No, primero queremos que liberen porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar, están cometiendo delitos al tenernos secuestrados.

Pidió que la liberación fuera inmediata. FOTO: Presidencia

“Tienen secuestrado y son inocentes, así de claro, y nada de que es un asunto de la autoridad local, es un asunto que tiene que ver con todos, es un asunto que tiene que ver con la autoridad pública, un asunto que tiene que ver con todos los mexicanos, no podemos permitir eso.

“Ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos”, dijo.

Sin dar nombres, apuntó que tienen ubicados a los secuestradores como “un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente. Además, no es el medio, no es la forma, no es el modo”.