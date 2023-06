Recorridos Día 9: Claudia Sheinbaum propone fin a los exámenes de admisión

Los aspirantes a ganar la encuesta de Morena rumbo al proceso electoral de 2024 sumaron su noveno día de recorridos por el país y desde temprano comenzaron a subir videos en tuiter, en los que se muestran en verbenas, reuniones con empresarios, estudiantes y hasta tomando champurrado.

Tampoco faltaron las propuestas, como la que hizo la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se detuvo en un puesto para tomarse un champurrado, previo a reunirse ante los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ante quienes afirmó que, en México, para ingresar a la preparatoria, no debería de haber examen de admisión.

"Siempre he pensado que no debería haber examen de admisión para la preparatoria. Tienen ustedes un país como Estados Unidos en donde vas a la preparatoria más cercana. Hay distintos esquemas de educación media superior en nuestro país, hay que revisarlos, pero particularmente en la Zona Metropolitana, debería de ir el estudiante a la escuela que le quede más cerca", afirmó.

Más tarde, en Cuautla, la exmandataria capitalina aseguró que las grandes transformaciones del país no hubieran sido posible sin la participación de las mujeres.

“Las mujeres jóvenes de México pueden ser lo que sus sueños las lleven a ser, hoy no hay posibilidad de que no haya transformación para las mujeres, eso de que México es machista, ya quedó en el pasado, ya no es parte de la historia, ya México no se escribe con M de machismo; es más, México se escribe con M de Mujer y con M de Morena’’, enfatizó.

Quien también hizo propuestas fue el senador con licencia, Ricardo Monreal, quien aseguró, desde la selvática comunidad de Bachajón en Chilón, Chiapas, que se deben lograr más apoyos para los campesinos.

El zacatecano dijo que tiene 14 hermanos y quizá sufrieron más que los pobladores de la región chiapaneca, pues Zacatecas es una tierra desértica donde no llueve, no hay bosque, no hay selva. "Ustedes viven en un paraíso, pero faltan apoyos a productores y campesinos", aseveró.

También presumió que apenas en 2018 arrancó la política social con el Presidente, además dijo que tiene 26 años en la lucha con el tabasqueño.

Durante su asamblea en Navojoa, Sonora, Adán Augusto López dio a conocer el reporte de gastos de campaña que envió a Morena, en el cual afirma que ha gastado 395 mil 683 pesos en ocho días de recorridos.

"Yo no necesito, no voy a utilizar financiamiento público. Y aprovecho aquí para informarles a ustedes y para informarle al pueblo de México, que en la primera semana de recorridos se ha gastado 395 mil 683 pesos. Y ya entregué a mi partido el comprobante de los gastos que salen de los recursos propios, del ahorro, de toda mi vida", detalló Adán Augusto.

Afirmó que los gastos incluyen transporte, combustible, alimentos, hospedaje y gastos menores.

El ex secretario de Gobernación también volvió a arremeter en contra de los ministros de la Corte.

En tanto, el excanciller Marcelo Ebrard insistió en vigilar el uso de recursos de las corcholatas y sugirió que su partido, Morena, debe poner un tope de gastos para los días que faltan de recorridos en busca de ganar la encuesta rumbo a 2024.

En la Asamblea Informativa, desde Coyoacán, Ebrard Casaubon dijo que, a través de su representante Malú Micher se solicitará una vigilancia más estricta para evitar que haya inequidad en el proceso de selección del Coordinador Nacional.

Consideró que "el tren de gasto" es muy alto entre algunos aspirantes, por lo que debe tener un límite.

"He dicho, nosotros tenemos la intención, la propuesta y vamos a seguir insistiendo. Malú va a presentar esos documentos para que haya un techo. El punto es que, es evidente, pero si te das cuenta el tren de gasto es muy alto, también en redes", explicó.

CARLOS NAVARRO, GUADALUPE FLORES, PARIS SALAZAR, MISAEL ZAVALA, GERARDO MORENO VALENZUELA, PEPE ALEMÁN, Y MANUEL ACEVES

