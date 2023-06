No habrá impunidad en el caso Ayotzinapa, promete el presidente

Una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional no puede estar bajo sospecha de complicidad con la delincuencia, aseveró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la reciente vinculación a proceso de ocho militares por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, afirmó que el Ejército mexicano “es una institución fundamental del Estado y actúan muy bien”, por lo que no debe de dar ningún motivo a quienes generalizan y cuestionan su papel. Afirmó que en el caso de los normalistas desaparecidos “no va haber impunidad”.

“Se estuvo simulando también y ahora ya se está llegando a conocer lo que sucedió. Es que no va haber impunidad para nadie. Y también que quede muy claro, una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometido a sospechas, sin un miembro, dos, tres, cinco, diez, 15 del Ejército actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad porque eso en vez de ayudar a la institución, la perjudica”, dijo.

López Obrador afirmó que en los próximos días darán más detalles sobre el crimen ocurrido en septiembre del 2014. “Vamos a informar más adelante, nada más que se sepa que nosotros tenemos el compromiso de esclarecer estos hechos, que no va a haber impunidad y que estamos cumpliendo con ese compromiso”, señaló

AMLO informará sobre los avances en la investigación del caso Ayotzinapa

FOTO: Archivo

Información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez