"Los voy a acusar con sus papás": AMLO exige la liberación de los 14 trabajadores secuestrados en Chiapas

Ante el “levantón” que sufrieron ayer en Chiapas 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus secuestradores a liberarlos o de lo contrario, dijo, los acusará con sus papás y abuelos.

“Lo mejor es que los liberen sino los voy a acusar con sus papás”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

El mandatario informó que los trabajadores secuestrados por parte de un grupo de encapuchados armados son trabajadores de un penal de Ocozocoautla; también les dijo a los captores “que no piensen que va haber impunidad”.

“La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, o sea, que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente que los va a proteger, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales para que no dañen a nadie, que no dañen. Y vamos a continuar garantizando La Paz”, apunto.

Sobre las primeras investigaciones, dijo que se trata de "una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad”.

La información que medios locales dieron a conocer ayer, fue que “el levantón” de funcionarios se cometió durante la tarde de ayer en las inmediaciones del cruce Llano San Juan, en la carretera Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, en el estado sureño de México.

Con información de Noemí Gutiérrez.