Zoé Robledo: "Inauguración de UMF No. 66 en Sonora fortalece Medicina Familiar"

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezaron la inauguración de la Unidad Medicina Familiar (UMF) No. 66 de Ciudad Obregón, en la que se invirtieron 103 millones de pesos en su construcción y equipamiento, a fin de beneficiar a 48 mil derechohabientes con atención a la salud y acciones de prevención. En el acto de inauguración, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó que con el inicio de operaciones de la UMF No. 66 se devuelve a los derechohabientes “lo más preciado que tenemos en la vida: tiempo. Salud, pero tiempo también, que no tengan que hacer tantas vueltas para el hospital, algo que se puede resolver aquí”.

Ante la pandemia de COVID-19, se cambió la estrategia

Refirió que en 2021, ante la pandemia de COVID-19, se cambió la estrategia y el resultado es esta Unidad que cuenta con 10 consultorios de Medicina Familiar y cuatro de Enfermería Especializada en Medicina de Familia, servicios de Estomatología, Salud en el Trabajo, Ultrasonido, Rayos X, Atención Médica Continua, Nutrición, Sala de Procedimientos, Toma de Muestras Sanguíneas, Farmacia y Prestaciones Económicas, entre otros. El titular del Seguro Social señaló que las Unidades de Medicina Familiar son para el servicio de derechohabientes y para los trabajadores del IMSS, en donde se atiende de manera segura, digna, cómoda y con suficiencia de materiales.

Zoé Robledo y el gobernador Alfonso Durazo recorrieron la UMF16. | Foto: Especial

En su visita número 21 al estado de Sonora, Zoé Robledo destacó que ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador en temas como el Plan de Justicia a los Pueblos Yaquis, la atención de los servicios de salud de IMSS-Bienestar, la ampliación de servicios y plazas del Régimen Ordinario, y la estabilización en materia de abasto de medicamentos.

Señaló que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, es un aliado de la salud, del IMSS, IMSS-Bienestar y para dejar un legado hacia el futuro, “para que muchos vuelvan aquí y no piensen que están condenados irremediablemente a la enfermedad”. Subrayó que en coordinación con la Oficina de Representación del IMSS en Sonora y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Arturo Olivares Cerda, se mantuvo durante la pandemia la atención y los proyectos que se tenían en marcha; puso como ejemplo el Centro de Atención Temporal para COVID de Obregón, que es hoy una extensión del Hospital General No. 1.

El IMSS ha invertido en Sonora 9,250 mdp en el último año

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño mencionó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha invertido en Sonora en el último año 9 mil 250 millones de pesos, tan solo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, recurso que contempla la construcción de un Hospital General de Zona en Navojoa, hospitales en Guaymas y San Luis Río Colorado, una clínica en Puerto Peñasco, y la puesta en marcha del Hospital Universitario IMSS Bienestar para la especialización de estudiantes de medicina de la Universidad de Sonora.

Alfonso Durazo Montaño mencionó que se contempla la construcción de un Hospital General de Zona en Navojoa, hospitales en Guaymas y San Luis Río Colorado, una clínica en Puerto Peñasco. | Foto: Especial

En el caso de la inauguración de la Unidad Médica Familiar número 66, el mandatario sonorense recordó que es una obra que data de hace siete años, y que fue rescatada por la presente administración federal con una inversión superior a los 100 millones de pesos y un beneficio directo a más de 51 mil derechohabientes del IMSS. “Acciones como estas nos acercan al objetivo de conseguir un servicio de salud de primer mundo, no voy a comparar con ningún país, el más avanzado, y alguien podrá decir: falta mucho, falta mucho, pero nadie podrá negar que vamos en la dirección correcta, ahí tenemos este hospital”, indicó.

"El IMSS se renueva y fortalece en materia de infraestructura médica"

En su mensaje, el doctor Arturo Olivares Cerda, secretario general del SNTSS, destacó que el IMSS se renueva y fortalece en materia de infraestructura médica y la UMF No. 66 deja claro que la construcción de un sistema de salud eficiente en favor de los mexicanos está en marcha, al beneficiar los derechohabientes. “Las nuevas obras han sido posibles gracias a la decisión del presidente López Obrador de convertir al IMSS en el centro de las políticas de salud del Estado. Esa apuesta ha generado un efecto dominó en favor del Instituto”, dijo.

Subrayó la importancia de afianzar las condiciones laborales de las y los trabajadores del IMSS, ocuparse por darles un entorno de trabajo idóneo para cumplir sus tareas cotidianas es un acto de justicia laboral. A su vez, la titular de la Oficina de Representación del IMSS en Sonora, María de Lourdes Díaz Espinosa, dijo que tras dos años al frente del Seguro Social en Sonora y en coordinación con el SNTSS se logró culminar esta UMF No. 66, obra que tenía siete años de espera para su culminación y que ahora brindará atención a los derechohabientes que lo necesitan.

Precisó que para esta unidad se solicitó una ampliación de 10 consultorios, lo cual implicó contar con más personal de salud a fin de otorgar más atenciones médicas, principalmente del sur-oriente de Ciudad Obregón, además permitirá desahogar el servicio en la UMF No. 1.