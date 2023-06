Hoy no circula: qué autos descansan el miércoles 28 de junio en la CDMX

Este miércoles 27 de junio, el programa vehicular Hoy No Circula contempla a los autos que tienen engomado rojo, con terminación en 3 y 4 o con hologramas 1 y 2. Los autos que se encuentran en los casos mencionados deberán descansar el miércoles 27, en un horario de 5:00 am a 10:00 pm, en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué calcomanías descansan los siguientes días?

Para los días restantes de la semana, estos son los autos que deberán descansar:

1.- Jueves 29 de junio: Autos con engomado verde, terminación 1 o 2 y holograma de verificación 1 y 2.

2.- Viernes 30 de junio: Autos con engomado azul, terminación 9 o 0 y holograma de verificación 1 y 2.

3.- Sábado 1 de julio: Autos con placa terminación 1, 3, 5, 7, y 9, además de autos con holograma 2.

4.- Domingo 25 de junio: Todos los vehículos pueden circular.

¿Cuáles son las multas por no cumplir con el descanso?

El miércoles 28 de junio no circulan los autos con engomado rojo y holograma 1 y 2. En caso de no cumplir con el No circula, las multas van desde los 2 mil 74 pesos hasta los 3 mil 112.

Además, en el segundo semestre del 2023, todos los autos deberán volver a verificar. Las fechas para hacerlo son las siguientes:

1.- Julio y agosto: Terminación 5 y 6, con engomado amarillo.

2.- Agosto y septiembre: Terminación 7 y 8, con engomado rosa.

3.- Septiembre y octubre: Terminación 3 y 4, con engomado rojo.

4.- Octubre y noviembre: Terminación 1 y 2, con engomado verde.

5.- Noviembre y diciembre: Terminación 9 y 0, con engomado azul.