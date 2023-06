FUERTES IMÁGENES: Hermano de excandidato a presidencia municipal asesina a perrito a balazos

En redes sociales circula —una vez más— un terrible caso de maltrato animal, la diferencia ahora es que el hermano de un candidato a la presidencia municipal de Tlaxcala fue el autor del crimen. El político formaba parte de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes han condenado enérgicamente el crimen junto con la Dirigente Nacional de la fracción, Karen Castrejón Trujillo. Actualmente ya no se encuentran sus redes sociales activas, pues los usuarios rápidamente identificaron al principal agresor, que fue Joel Zárate Páez y "servidor público" Juan Zárate Páez.

El partido Verde presumió en su momento al candidato Juan Zárate Páez, pero actualmente el tuit ya fue eliminado y condenaron el ataque que él y su hermano hicieron contra el perrito callejero. FOTO: Captura de pantalla en Twitter.

Publican el asesinato de perrito en sus redes sociales

El par publicó orgulloso su actuar en el perfil de Instagram de Joel Zárate Páez. Primero se ve al hermano con sangre en la cara, donde las versiones periodísticas indican que las heridas fueron ocasionadas porque el perrito lo mordió. Luego de esto —en un segundo frame— se ve al sujeto vestido de negro con una pistola en la mano detonar seis disparos en contra del animalito. En esa misma grabación se ve al político Juan Zárate Páez salir por una fracción de segundo vestido con una playera roja con una franja azul, que es la misma que se logra apreciar mientras maneja un carro en compañía de su familiar.

La grabación se tomó el pasado fin de semana, donde el candidato a la presidencia municipal de Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala; pasea a lado de su hermano Joel, el arma que utilizaron fue una pistola tipo revólver. Y debido a la violencia que ellos mismos grabaron y difundieron en sus redes, el linchamiento mediático no se hizo esperar. El excandidato a edil respondió que fue su familiar quien detonó y atacó al perrito, donde aclaró que las heridas en su rostro se las había ocasionado el animalito callejero. No aclaró que fue lo que detonó la furia del canino, ni tampoco por qué se encontraban en el terreno baldío.

En las propias imágenes que el par de hermanos subió a redes sociales, se corrobora quién le dispara al perrito (el vestido de negro) y quién acompaña al agresor (el político vestido de rojo). FOTO: Captura de video.

A pesar de los esfuerzos que el "servidor público" hizo para querer limpiar su imagen, el par de hermanos tlaxcaltecas no podrá librar su responsabilidad legal, puesto que en su entidad el maltrato animal está penado con hasta castigos de 6 meses a 5 años de prisión. Además de que su partido político condenó enérgicamente el hecho y claramente no recibirá el apoyo de su fracción. No solo se buscará justicia "por mano propia" como señalaron los múltiples horarios de redes sociales, pues colectivos animalistas también se movilizaron para que estos sujetos reciban la sentencia penal que merecen.

Asimismo le exigieron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tlaxcala que dé inicio a una carpeta de investigación, y que también se le niegue la posibilidad de volver a contender en elecciones a Juan Zarate Páez, abanderado del Partido Verde Ecologista de México. Cabe destacar que este hecho se produjo en medio de las marchas por el maltrato animal en la Ciudad de México, movimiento que se llevó a cabo el día de ayer, domingo 25 de junio. Alrededor de 60 mil personas llegaron al zócalo capitalino para defender los derechos de los animales y, aunque se consideró exitosa, se espera que para el próximo año reúna a un mayor de número de participantes y crezca la conciencia sobre el cuidado hacia otras especies.