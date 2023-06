"Es triste el sistema de partido políticos en México", afirma Javier Aparicio

Ante los actos de precampaña que realizan las diversas fuerzas políticas del país, algunos señalan que esto puede rayar en la ilegalidad, toda vez que el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), había solicitado que tanto a la oposición como a Morena y sus aliados abstener de dichos actos.

Al respecto, Javier Aparicio, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) afirma que tanto las corcholatas de Morena, como ahora, los partidos de oposición y sus integrantes "destapados" incurren en actividades que están "al borde" de considerarse actos anticipados de campaña.

En entrevista con Javier Solórzano para el Referente Informativo, Javier Aparicio sostiene que la diferencia entre ambos bandos políticos es que uno lo hace mediante encuestas y firmas, y el otro por medio de designaciones previas.

"Si es muy triste el estado de los del sistema de partidos políticos en México, donde ningún partido político está dispuesto a tener una elección abierta a que la población o la militancia, vote por precandidatos, ya sea porque no tienen un padrón confiable o porque tienen un padrón, pero lo que no confían es en sus propias militancias, no confían en el acarreo de votos de sus propios correlacionarios".

Acota que Morena opta por las encuestas como forma de privilegiar la opinión de la ciudanía, mientras que la oposición lo hace de una manera híbrida, tanto por encuestas como por debates.

"Una elección primaria abierta, sería una muy buena forma de identificar un buen perfil para la presidencia. Sin embargo, las elecciones primarias también tienen sus riesgos, te pueden generar conflictos, divisiones, desgastes".

dhfm