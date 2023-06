AMLO dedicará 2024 a entregar las obras que prometió

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su último año de gobierno se dedicará a inaugurar obras porque en septiembre próximo entregará la estafeta de la dirigencia de la transformación a quien gane la encuesta para ser el coordinador o coordinadora nacional del movimiento, rechazó que las “corcholatas” incurran en actos anticipados de precampaña.

En su conferencia matutina de este lunes, el primer mandatario, fue cuestionado sobre las giras que realizan los presidenciables de la alianza “Juntos Haremos Historia” para competir en la encuesta nacional que definirá al coordinador nacional de defensa de la transformación, al respecto señaló que es un proceso de Morena toda vez que él entregará la estafeta en septiembre a quien gane.

“Yo ya voy a entregar la estafeta, una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de la transformación, yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer que se va a hacer cargo de todo el proceso hacía delante, porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente de la transformación en México.

“Entonces, ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno, no dejo de ser presidente, hasta finales de septiembre del año próximo pero ya hay un dirigente hombre o mujer del movimiento, eso es lo que se está haciendo, ese es el proceso”, señaló el titular del Ejecutivo.

El presidente rechazó que las "corcholatas" incurran en irregularidades. Foto: Cuartoscuro

En tanto al ser cuestionado sobre los aparentes actos anticipados de precampaña que realizan las “corcholatas”, el mandatario rechazó que incurran en estas irregularidades que están prohibidas por la autoridad electoral, dijo que aún no inicia el proceso electoral y éste es un proceso interno del movimiento.

“Todavía ni siquiera inicia el proceso electoral que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás, todavía falta mucho. Todo esto en una renovación , en nuestro caso para tener un nuevo dirigente hombre o mujer que conduzca la transformación”, aseguró.

Refirió que en el caso de la oposición busca adelantarse previo a los acuerdos a los que lleguen las cúpulas entre ellos los empresarios que dijo, ya no son todos porque se han dado cuenta de que no conviene mantener un régimen corrupto.

“En el flanco derecho ahí es porque sienten que deben de madrugar, piensan que pueden ellos ser primero y además como es cupular todo, son las consultas a ver qué dice Grauze, Aguilar, Castañeda que se reúne con Claudio, se reúnen entre ellos, la cúpula, no todos los empresarios, antes sí tenían más cohesión pero ya no, porque ya se dieron cuenta muchos empresarios de que no conviene mantener un régimen corrupto en el país.”, señaló.

Con información de Misael Zavala.