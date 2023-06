AMLO: nadie se quedará sin luz, el 94% de los mexicanos tendrá internet antes de que acabe el sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó este jueves a que nadie en México se quedará sin luz por falta de suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aun cuando incrementó el consumo porque, justificó, hay reservas suficientes.

“También, decirle a la gente, que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos que aun con el calor más consumo de energía eléctrica tenemos reservas, y todo esto también se debe al cambio porque sí hubiesen continuado los mismos, entonces sí el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares que sólo buscan la ganancia, en le caso extremo el lucro, por eso es importante mantener las empresas públicas y querían acabar con la CFE y con Pemex”, dijo.

La apuesta es conectar al país en su mayoría. FOTO: Cuartoscuro



De acuerdo al mandatario federal, la CFE tiene “un margen amplio de capacidad de energía” y minimizó algunos reporte de apagones en el país.

“O sea, hay fallos en algunas comunidades, lo que tú comentabas, se están corrigiendo, pero es normal, que truena un transformador o por alguna otra razón, se afecta una línea de transmisión, pero es parte del trabajado que hacen los trabajadores”, dijo.

Promete que habrá internet para todos

A 15 meses de concluir su sexenio, el mandatario prometió este jueves que el "Programa Internet para Todos” no quedará inconcluso y antes de septiembre del 2024 habrá señal en al menos el 94 por ciento del territorio nacional. En la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal fue cuestionado sobre perspectivas de expertos que apuntan que López Obrador no logrará su propósito de cubrir todo el país con internet y se quedará por debajo del 80 por ciento.

“No, no, no, mínimo vamos a llegar al 94 por ciento el año próximo, antes de que yo me vaya”, aseguró.

El presidente de México reiteró que las naciones del mundo dedican “lo mejor de la tecnología lo dedican a lo bélico”, y no a conectar a las comunidades.

El internet es considerado uno de los derechos de la ciudadanía, de acuerdo con organismos internacionales.

“Tienen satélites que seguramente nos están escuchando aquí, sonorizan todo en gran adelanto las potencias, pero no hay internet en todo Estados Unidos. O sea, no sólo es un asunto nuestro, esto tiene también que ver con las inversiones para la investigación de medicamentos para curar ciertas enfermedades”, dijo.

Expuso que con la ayuda de la CFE, se construirán 12 mil antenas de señal para cubrir el territorio nacional.