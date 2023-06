VIDEO: guardia de seguridad golpea a un vendedor de flores que se acercó a un restaurante

En redes sociales decenas de internautas han denunciado la brutal agresión que vivió un vendedor de rosas que se acercó a ofrecer flores en un restaurante de Aguascalientes. De acuerdo con las imágenes, compartidas en plataformas digitales, la víctima fue atacado por un presunto guardia de seguridad, quien se lanzó a los golpes cuando el hombre estaba ofreciendo sus productos.

Los hechos causaron indignación rápidamente y el clip se volvió popular en cuestión de horas. Usuarios de redes sociales piden que las autoridades investiguen el caso y el guardia de seguridad involucrado en la agresión enfrente a la justicia. De forma preliminar, trascendió que la agresión ocurrió en el restaurante conocido como “La No. 5inco”.

El vendedor se acercó para ofertar sus flores. Foto: captura de pantalla.

¿Qué ocurrió en la terraza “La No. 5inco”?

Lo sucedido en el restaurante quedó documentado gracias a cámaras de seguridad. En las imágenes se puede observar como se acerca un vendedor de rosas vestido con una camisa azul, quien se disponía a vender flores entre los comensales del restaurante “La No. 5inco”.

No obstante, el guardia de seguridad, quien ha sido identificado en redes sociales como David “N”, se queda observando al vendedor fijamente y comienza a caminar, de forma desesperada, de un lado a otro, mirando para todas direcciones, hasta que fija los ojos en el vendedor de rosas.

El guardia de seguridad lo atacó por la espalda. Foto: captura de pantalla.

Rápidamente, sin medir palabra, el guardia de seguridad se acercó al vendedor y, por la espalda, comenzó a golpearlo, hasta que el hombre se volteó y entonces lo golpearon en la cara. Por un breve momento la víctima perdió el balance. Hasta que las personas que se encontraban cerca detuvieron a David “N” y auxiliaron a la víctima.

Hasta ahora, se desconoce si las autoridades procederán en contra el guardia de seguridad o si el vendedor levantará una denuncia por lesiones. Sin embargo, el metraje ha causado indignación entre los mexicanos. “Que poca”, “el señor solo estaba haciendo su trabajo”, “hay que dar con él, no puede quedarse así”, “aparte de cobarde se ve que no sabe pelear, no pudo ni con el vendedor” y “seguro nos van a salir que está enfermito en tratamiento y que no pueden proceder contra él”, fueron algunos de lo