INE designa nueve titulares de la Junta General Ejecutiva

En medio de un acalorado debate entre consejeros y los representantes de Morena y el PRI, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó por unanimidad el nombramiento de nueve integrantes de la Junta General Ejecutiva, puestos que permanecieron vacantes desde hace más de dos meses.

Luego de que los titulares de los 10 puestos entre direcciones y unidades ejecutivas; así como la Secretaría Ejecutiva, renunciaron a sus cargos el pasado 4 de abril tras la conclusión de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Faveña y Roberto Ruiz como consejeros electorales, permanecieron al frente encargados de despacho.

Entre ellos Miguel Ángel Patiño encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, propuesto para ocupar la titularidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), esto ocasionó un debate entre las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel con la consejera presidenta Guadalupe Taddei y los representantes del PRI, Iram Hernández y de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.

Previo a la votación de Patiño en su nuevo encargo, la consejera Zavala propuso que en el dictamen se añadiera un párrafo en el que se definiera que su nombramiento entraría en vigor hasta que se nombrara a una persona titular de la Secretaría Ejecutiva, la propuesta fue respaldada por sus homólogas Dania Ravel y Carla Humphrey.

Lo anterior, ocasionó una discusión entre los integrantes del pleno debido a que la consejera presidenta y el representante del PRI consideraron que se estaba dando como un hecho que las dos propuestas para ocupar la Secretaría Ejecutiva, Edmundo Cienfuegos y Adriana Favela no tenían el consenso.

En este contexto, los representantes de Morena Sergio Gutiérrez y Eurípides Flores, acusaron a Zavala de proponer algo presuntamente ilegal, finalmente la propuesta fue rechazada.

A fin de no dejar la sesión sin encargado de despacho de la Secretaría General, Taddei decidió que Patiño continuara en el cargo por el resto del día, esto también ocasionó un debate porque algunos consejeros, entre ellos Dania Ravel lo consideraron ilegal.

“Lo que yo propongo, no es ilegal, porque estás midiendo operatividad, lo otro está fuera de las atribuciones, sin embargo lo sometemos a votación, que se someta a votación sin problema alguno, si ella (Claudia Zavala) sostiene la propuesta, es una propuesta que no está dentro del reglamento, ni de las atribuciones del Consejo General, es una atribución que le confiere la ley estrictamente a la presidencia de este consejo, sin embargo, de antemano aviso que no votaré a favor”, señaló la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

El resto de los nombramientos son: en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, María Elena Cornejo Esparza; en el Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán; en la Unidad Técnica de lo Contencioso, Manuel Alberto Cruz Martinez; en la Coordinación de Asuntos internacionales, Marissa Arlene Cabral.

En la Unidad Técnica de Equidad y Género, Flor Dessire León Hernández; en la dirección del Secretariado, Rosa María Bárcenas Canuas; en la dirección ejecutiva de Administración, Ignacio Ruelas Olvera y en la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, Giancarlo Giordano Garibay.

