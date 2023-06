Diputado del PRI renuncia a la política tras ser víctima de un atentado armado

Morelia, Michoacán.- Luego del ataque armado del que fue víctima, el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Ochoa Vázquez, anunció que se retirará de la política y solicitará asilo político.

Ochoa Vázquez, quien aún se desempeña como secretario de Atención a los Municipios de Oposición del PRI Michoacán, acudió este miércoles a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), para rendir su declaración en torno a la agresión en su contra ocurrida el 13 de mayo en Apatzingán, en la que una segunda víctima también resultó lesionada.

El exlegislador michoacano, contó que hace diez años, junto a otros empresarios del ramo de la construcción de la región de Apatzingán, fueron víctimas de extorsión, sin embargo, él se negó a pagar a los delincuentes, de los cuales, cuatro fueron aprehendidos y tras seis años en prisión, ya se encuentran libres.

En ese contexto, reveló que el ataque armado que dejó secuelas en su salud y que requieren de terapias, está relacionado con el delito de extorsión, pero también, tiene un trasfondo político.

Pretende salir del país. FOTO: Especial.

“Tienen que ver (ambos aspectos), es una mezcla de personajes que están ligados al tema de la política. Tenemos la línea bien clara de dónde viene el asunto”, precisó.

Sergio Ochoa, acompañado por Guillermo Valencia Reyes, presidente estatal del PRI, dijo que pedirá a la FGE que su caso sea investigado por la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

Además, el priista alista una petición de asilo político en el extranjero, pues “tengo que valorar más que nada la seguridad mía y la de mi familia”, dijo.

Al respecto, Guillermo Valencia consideró que los delincuentes que cometieron el intento de homicidio “lograron lo que querían, que no esté allá (en Apatzingán), que no haga política, afortunadamente conservó su vida pero no conservará su carrera política”, lamentó.

Ambos políticos ingresaron a la FGE para sostener diálogo con el fiscal general Adrián López Solís, a quien le solicitarán un informe sobre los avances en las investigaciones.