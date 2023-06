Marcelo Ebrard defiende creación de la Secretaría de la 4T: es una propuesta de los propios ciudadanos

Marcelo Ebrard Casaubon, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT) de Morena, defendió su propuesta de crear la Secretaría de la 4T ya que los recorridos sin propuestas son como una visita turística.

En Ecatepec, Estado de México, dijo que la Secretaría fue una propuesta de los propios ciudadanos que recogió en sus 50 giras por el país.

“Dicen que no hagamos propuestas! eh! Pero que va a haber un recorrido por todo el país, ósea, como si fuera visita turística si no hay propuestas, sí no hay diálogo y si no respondo lo que ustedes me acaban de decir”, expresó ante aproximadamente 200 personas reunidas en el Centro Cívico Melchor Muzquiz “Otilia Ayala García”.

Afirmó que los recorridos que inició este lunes son para conocer que se debe hacer para darle continuidad a la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles, Marcelo Ebrard estará en Mazatlán, Sinaloa Créditos: Especial

En entrevista, explicó que la secretaria que propone es para darle seguimiento a todos esos grandes proyectos en curso.

Tiene nuevas propuestas

El excanciller dijo que ya tiene otras propuestas luego de que Andrés Manuel “Andy” López Beltrán decidió no aceptar el nombramiento de encabezar dicha dependencia en caso de que Marcelo gane la encuesta.

“Yo entiendo que ahorita no puede tomar partido, que ahorita se vería una respuesta inmediata decir ‘sí acepto’, se vería como fuera de lugar porque estamos en pleno tema de las encuestas, pero más adelante veremos, pero es un gran compañero”, recalcó.

Es el sentir de Morena

“Esa secretaría va que va porque el pueblo quiere que esté, no lo que Marcelo diga, yo sólo expreso lo que la gente me ha dicho, que la cuarta transformación continué y me han dicho, es una idea que recogí, me dicen hagan una secretaria que le dé seguimiento a todos los planes de lo que están hablando, y creo que está correcto, está bien”, recalcó

¿No teme que esto sea una propuesta Y que lo bajen de la contienda electoral posteriormente?, se le insistió.

Pues sólo que nos bajen a todos los militantes de morena, acotó.

Este miércoles, Marcelo Ebrard estará en Mazatlán, Sinaloa, donde se reunirá con pescadores y productores.

dhfm