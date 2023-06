Gustavo Madero: "Si los partidos no se abren a la ciudadaníay recuperan su confianza, podrían desaparecer"

Los partidos políticos de oposición deben abrirse a la ciudadanía para poder avanzar, de no hacerlo esta en juego el futuro político del país, aseguró el senador Gustavo Madero Muñoz en el Diálogo por un México Mejor, organizado por el Consejo Mexicano Empresarial.

“Los partidos políticos se tienen que abrir y entender que, en este momento lo importante es la participación directa de la ciudadanía, que se oxigene, que se arriesgue, que suelten el control; ahí es donde está el gran debate de eso va depender mucho del futuro político de nuestro país, de qué tanta capacidad tengamos de hacer un acto de autocrítica, un acto de contricción y de enmienda”, expresó.

Reconoció que PRI, PAN y PRD, ya están entendiendo que van tarde en la contienda electoral presidencial del 2024, y que es tiempo de reaccionar por lo que espera que el próximo lunes, con el anuncio del método de selección del candidato presidencial, planteen un mecanismo contrario al de Morena, que no sea mera simulación.

Pidió un mayor compromiso para la clase política.

“De eso va a depender todo, que no sea una simulación, que sea un método en donde realmente de una atención democrática, que haya una competencia real que haya un piso parejo y que a diferencia del ejercicio de morena se haga en apego a la ley no simulando cumplir la ley y con reglas de juego autónomas independientes y que no haya nadie que controle el proceso”, dijo

Madero Muñoz indicó que para diferenciarse del Partido en el Poder y sus corcholatas, en la estrategia de Va Por México, debe haber debates, una elección directa y un árbitro independiente, que les distinga de los vicios de Morena con un ejercicio autónomo democrático y de piso parejo.

Luego de platicar con empresarios mexicanos, Gustavo Madero dijo también que el PRI, y Alejandro Moreno, deben construir con los demás partidos y dejar su interés de controlar el proceso, porque incluso está en riesgo su registro para el 2024.

“Con ellos hay que construir no hay de otra con ello se tiene que construir pero tienen que ellos abrirse y no querer controlar el proceso. Si se empecinan en controlar el proceso vamos a perder todo y ellos más que nada están en riesgo de desaparecer;

el PRI ya se volvió el partido Lala el partido de la Laguna”, comentó.