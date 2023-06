Gonzalo Espina apoya a Claudia Sheinbaum en su búsqueda para obtener la candidatura de Morena

Claudia Sheinbaum informó que el legislador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Gonzalo Espina decidió apoyarla en su búsqueda para obtener la candidatura de Morena a la presidencia en 2024.



A través de redes sociales, la exmandataria capitalina agradeció que se sigan sumando a sus esfuerzos para lograr la transformación del país.

Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales un mensaje confirmando el apoyo del legislador

Créditos: Especial

La postura del PAN

"Me da mucho gusto coincidir con Gonzalo Espina, diputado del Congreso de la Ciudad de México quien ha decidido apoyarnos para lograr la Coordinación. Nacional de Defensa de la Transformación. Gracias Gonzalo por sumar esfuerzos en estos momentos de definición tan importantes para el país”, puntualizó.

Jorge Gaviño, quien también apoya a la exmandataria, también compartió en redes sociales el hecho

Créditos: Especial

Hasta el momento, la bancada del PAN encabezada por Federido Döring no ha hecho pública alguna postura respecto a este tema. Este es el segundo legislador, emanado de la alianza Va por México, que se suma a Sheinbaum Pardo; el primero fue el exdirector del Metro y vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño.

Gonzalo Espina renuncia a militancia del PAN; “hay profundo extravío político e ideológico”

Gonzalo Espina, legislador del Congreso de la Ciudad de México, anunció que “he decidido poner fin a mi militancia de más de diez años en el Partido Acción Nacional (PAN)”.



Agradeció a quienes lo apoyaron dentro del partido y a los electores que le permitieron ser diputado local en dos ocasiones.



No obstante, destacó que observa en el PAN “un profundo extravío político e ideológico de quienes encabezan a Acción Nacional y eso queda de manifiesto ante la absurda e incongruente alianza con el PRI, partido al que los fundadores del PAN combatieron por su inmensa corrupción, autoritarismo y cacicazgos”.



“Quiero ser claro: yo no soy el que ha renunciado a los principios e ideales de una “Patria Ordenada y Generosa y Una Vida Mejor y más Digna para Todos”; me voy porque desafortunadamente los dirigentes del PAN en la Ciudad de México y en el Congreso local han trastocado los valores del partido y traicionado a la militancia”, dejó en claro.

El mensaje compartido por el diputado panista

Créditos: Especial

Agregó que el PAN, “al que me incorporé en 2012, ha desaparecido; no existe la democracia interna ni el debate de ideas, tan sólo la obediencia a ciegas a un solo hombre que toma decisiones unilateralmente desde un escritorio completamente alejado de la realidad de los habitantes de la CDMX”.



Por ello, dijo que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, pues ella “es la oportunidad de que nuestro país fortalezca su régimen democrático permitiendo el acceso al cargo público más importante de la nación a una mujer que está preparada, que es congruente, que convoca y que incluye”.



“Por eso, hoy, me sumo a un proyecto distinto, a un proyecto que convoca a personas de diferentes sectores de la sociedad civil para participar de manera libre, tomando en cuenta las ideas, el debate y la competencia interna”, concluyó.

PAN lamenta decisión

Sobre el anuncio en redes sociales dado a conocer en el sentido de que el Diputado Local Gonzalo Espina se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México lamenta su decisión.



El partido analizará el caso en los órganos internos para tomar las medidas que el propio reglamento contempla.



La decisión de Morena de reclutar adeptos de las filas de Acción Nacional solo muestra el tamaño del miedo que tienen por perder la Ciudad de México.

srgc