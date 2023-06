Agoniza el Lago de Pátzcuaro, acusan sobre explotación de agua en huertos de aguacate

Pátzcuaro, Michoacán.- Cada año, el Lago de Pátzcuaro reduce de 30 a 40 centímetros su nivel, de manera que el canal principal de navegación que conecta al Muelle General con la Isla de Janitzio, en el año 2020 tenía una profundidad de 2.2 metros, mientras que este 2023, tiene entre uno y 1.2 metros de profundidad.

Román Bustos, capitán de puerto, quien dijo que en la zona del Muelle General, se tienen niveles de 55 y 25 centímetros de profundidad, por lo que, en ocasiones, las embarcaciones de capitanía de puerto ya no pueden navegar porque se necesitan aproximadamente dos metros de profundidad para poder movilizarlas. Los bajos niveles del manto acuífero, han provocado que algunas embarcaciones y lanchas hayan encallado.

Aseguran que sin lluvia no habrá abasto de agua necesario. FOTO: saludmartinez.info

Es necesario abastecer antes de sacar cantidades masivas

El capitán de puerto, mencionó que el lago necesita que la presente temporada de lluvia sea constante y abundante para que pueda subir un metro de nivel, pues de lo contrario, en pocos años, ya no se podrá navegar en la zona del Muelle General.

Ante esta problemática, representantes de comunidades aledañas al histórico lago y de la Sociedad Cooperativa integrada por las islas de Janitzio, Tecuén, Yunuén y Pacanda, dieron lectura a un manifiesto dirigido a los tres niveles de gobierno, en el que recriminaron que, a pesar de que han dado a conocer el panorama que enfrenta el depósito natural de agua, las autoridades han sido omisas.

Benito Mendieta Barriga, presidente del Consejo de Administración y Vigilancia del Muelle General, consideró que se requiere que los planes de desarrollo de los tres niveles se coordinen y que se destinen programas y recursos para hacerle frente al cambio de uso de suelo en la parte alta de la cuenca.

Piden ayuda del gobierno para evitar una crisi hídrica. FOTO: saludmartinez.info

Piden reforestar para evitar más riesgos por el clima

Así mismo, dijo que se precisa de un programa permanente de reforestación masiva con especies endémicas, plantas de tratamiento de agua más austeras, así como dejar de sacar agua, ya que, denunciaron, hay saqueo de unas de 120 pipas de agua diarias que son llevadas a huertas de aguacate de Uruapan, hecho que también es del conocimiento del ayuntamiento dé Patzcuaro.

Indicaron que el 7 de enero del año 2022 presentaron un proyecto para el mantenimiento del canal de navegación en el lago, mismo que no se concretó bajo el el argumento de que no hay recursos, por lo que esperan que con la reunión que sostuvieron esta semana con autoridades municipales, se atiendan sus peticiones, pero de no recibir respuesta, realizarán otras acciones.