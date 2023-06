SCJN plantea invalidar la segunda parte del "Plan B", señalan violaciones legislativas

El ministro Javier Laynez Potisek plantea invalidar la segunda parte del "Plan B" de la reforma electoral porque durante la aprobación del decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo.

El proyecto considera que esas violaciones son suficientes para invalidar la totalidad del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo.

El decreto busca reformar diversas leyes electorales

FOTO: Especial

Cámara de Diputados no habría publicado las propuestas a tiempo

De acuerdo con el análisis del ministro, la Cámara de Diputados nunca expuso las razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento del Congreso y no tuvieron un plazo razonable para conocer lo que estaban votando.

Esto, se explica en el proyecto, pues en total se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión, a las 11:04 pm y que se aprobaron en tan solo cuatro horas.