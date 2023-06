Ricardo Monreal sobre comentarios de Marcelo Ebrard: "Yo no prometo cargos"

Al arrancar sus recorridos por el país, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila aclaró que él no puede prometer cargos a nadie, tal como lo hizo el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En su primer evento realizado en el Monumento a la Madre en la Ciudad de México, el morenista advirtió que, si Morena se separa y se divide, "no habrá futuro pea este proceso" para elegir al coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación.

Tras concluir el evento que duró pocos minutos, Monreal Ávila dijo a medios que la propuesta de Marcelo Ebrard para ofrecer un cargo como secretario de la Transformación a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es solo una estrategia. Sin embargo, aclaró que los hijos del presidente no necesitan cargos.

"Conozco a los tres (hijos del presidente) desde hace muchos años, son jóvenes austeros y modestos y no me atrevería al calor de este proceso interno ofrecer nada, no quiero caer en eso. No puedo ofrecer puestos ahorita, no es mi papel", expuso.

"Estoy preparado y se a lo que me enfrentó y estoy claro de los retos" Créditos: Especial

El zacatecano, acompañado de su esposa, dijo que respetará las medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que ninguno de los aspirantes a la Coordinación Nacional pueda hablar de logros de gobierno o promoción personal de cara al proceso electoral de 2024.

"Lo que voy a hacer es no violar la ley. Voy a platicar con la gente y recorrer los 32 estados del país", indicó.

Pide tener confianza

Monreal manifestó que no va a claudicar ni va a fallar, por lo que pidió a la ciudadanía que tengan confianza porque ahora en México se está desatando un nuevo movimiento social y se está profundizando la cuarta transformación.

"Estoy preparado y se a lo que me enfrentó y estoy claro de los retos. Tengo 42 años de ser servidor público y nunca he sido acusado de enriquecimiento, malversación violaciones a Derechos Humanos ni de abuso de poder. Soy un hombre limpio que los mira a la cara, al 100 por ciento de lucidez, salud y amor por México", aseveró.

dhfm