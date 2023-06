Recuerda Claudia Sheinbaum que inició su activismo desde los 15 años

Durante su primera asamblea informativa en Tuxtepec, Oaxaca, Claudia Sheinbaum Pardo, actual aspirante de Morena a la candidatura presidencial para el 2024, recordó que desde muy joven empezó a luchar por los derechos de las y los mexicanos.

"Desde muy joven, desde los 15 años (de edad) decidí que siempre iba a lucha por la defensa de nuestro pueblo, porque amamos la tierra en donde nacimos y porque desde muy joven nos dimos cuenta de las injusticias que privaban en nuestro país”, resaltó la Dra. Shienbaum.

A la edad de 15 años, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, participó en su primer movimiento social cuando se sumó a la lucha en el CCH Sur para que otros jóvenes tuvieran derecho a la educación y no se quedarán sin un espacio para estudiar. En ese momento ella había sido aceptada por el colegio de la UNAM, pero decidió iniciar un movimiento y luchar por aquellos que no habían sido aceptados.

De movimientos sociales a la política: Claudia Sheinbaum

Además de participar en el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública para que fuese un derecho, también estuvo presente con doña Rosario Ibarra de Piedra para luchar por los desaparecidos políticos.

“Con doña Rosario Ibarra de Piedra estuvimos en las huelgas de hambre por la presentación de los desaparecidos políticos. Participamos en la lucha por la defensa de la democracia”, destacó la Dra. Sheinbaum. Asimismo, mencionó que concluyendo sus estudios universitarios se dedicó a ser profesora universitaria e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con respecto en cargos políticos, mencionó que estuvo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno, y ella era titular de la Secretaría del Medio Ambiente. También ocupó el cargo como jefa Delegacional de Tlalpan y más recientemente, ejerció la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cargo al que renunció para contender por la "Coordinación de la Defensa de la Transformación", es decir, el candidato de Morena para las próximas elecciones presidenciales.