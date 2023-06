Adán Augusto López felicita a Luisa María Alcalde por asumir la Secretaría de Gobernación

Luisa María Alcalde Luján, es una digna representante de esta generación de jóvenes mexicanos talentosos que egresó de una universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo Adán Augusto López Hernández, quien felicitó el que asuma ahora al frente de la Secretaría de Gobernación y le deseó el mayor de los éxitos.

"Quiero con toda franqueza aquí, desde este hermoso espacio desearle el mayor de los éxitos al frente de la Secretaría de Gobernación, desearle, si a ella le va bien y si ella aplica su talento a construir y a conservar la gobernabilidad en este país, sale ganando México", dijo.

Añadió que son tiempos de unidad, de reconciliación, de trabajar todos juntos y que la ahora Secretaria de Gobernación, lo hará muy bien porque el objetivo común es la construcción de un mejor país.

Así lo dijo durante el evento en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara (UdeG), esto como parte de su gira en distintas entidades del país como parte del proceso que sigue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para decidir quién será su candidato a la presidencia en el próximo proceso electoral.

Adán Augusto, visiblemente emocionado, refirió que estar en este recinto es como un sueño realizado el estar en el Paraninfo Enrique Díaz de León, y aprovechó para reconocer el legado de Raúl Padilla, a quien no lo conoció en vida, solo en un par de llamadas, pero rindió un homenaje que trajo consigo aplausos por más de un minuto de los académicos y estudiantes.

Sobre las acusaciones en contra de jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) sobre el conflicto en un predio donde se les acusó de invasión y cuyo proceso aun sigue abierto, señaló que desde la Secretaría de Gobernación, se les apoyó con asesoría jurídica para que resolvieran el tema, aunque destacó que es necesario apostar a que se renueve el Poder Judicial.

"Hay que apostarle a renovar el Poder Judicial. Todavía en la mañana de la audiencia estaba con el temor de que no le concedieran la medida cautelar, ahora le pregunté y me dijeron que todavía no termina el proceso, pero igual nunca nadie perseguido o amanezado por defender sus ideas políticas", se comprometió.

Destacó que la autonomía universitaria debe ser respetada y que no se vulneren las decisiones que tome el máximo órgano.