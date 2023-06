SEP: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de verano 2023 en México?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que será en el mes de julio cuando se termine el presente ciclo escolar 2022-2023 por lo que el fin de cursos de este periodo escolar está marcado en el calendario para el miércoles 19 de julio. El ciclo escolar actual tiene un periodo lectivo de 190 días de clases para todos los estudiantes de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, así como para la escuelas particulares incorporadas a este sistema.

Estas fechas aplican tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria podrán tomar vacaciones luego de once meses de clases, en los cuales hubo dos periodos de vacaciones previas, fin de año y Semana Santa.

Así quedó el calendario escolar para este ciclo escolar. Foto: SEP

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2023 en México?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de verano inician el próximo 19 de julio, sin embargo aún no se da a conocer la fecha exacta en que iniciará el siguiente periodo escolar 2023-2024, sin embargo se estima que será la última semana de agosto del siguiente año. De este modo los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrían un mes de vacaciones antes de volver a las aulas.

La SEP hizo modificaciones al calendario escolar de este periodo con la finalidad de llevar a cabo talleres educativos para maestros y alumnos, así que aunque las clases terminan el día 19 para el estudiantado, los docentes tendrán actividades hasta el 26 de julio y posteriormente iniciará un periodo de vacaciones de cuatro semanas aproximadamente. Se espera que en las próximas semanas la Secretaría de Educación Pública de a conocer el calendario de clases oficial para el ciclo escolar 2023-2024.

Las autoridades escolares no han dado a conocer el calendario de clases para el ciclo 2023-2024 por lo que aún no se sabe con certeza la fecha en que terminarán las vacaciones y de inicio en siguiente periodo lectivo.

Los alumnos tendrán aproximadamente un mes de vacaciones. Foto: Cuartoscuro

Algunos estados adelantaron el fin de cursos por la ola de calor

Debido al calor el fin de cursos del ciclo escolar 2022-2023 se adelantará en los estados de Sinaloa y Coahuila quienes tendrán vacaciones de verano desde el 29 de junio y del 3 de julio, respectivamente, según informaron autoridades escolares estatales. Al respecto Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación del estado de Jalisco dijo que no se han tenido reportes de alumnos con golpes de calor en esa entidad por lo que mantendrán el calendario normal con clases presenciales hasta el 19 de julio.

De este modo los dos únicos estados donde se adelantado la fecha de fin de clases y vacaciones de verano son:

Sinaloa: 29 de junio

Coahuila: 3 de julio

