AMLO: en julio quedará lista vía principal del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo mes estará lista la vía principal del Tren Maya, e informó que ya fue colocado todo el terraplén de los mil 554 kilómetros que recorrerá el proyecto ferroviario.

Durante la mañanera, previo a iniciar este fin de semana una gira de supervisión por la obra que espera inaugurar en diciembre, dijo que también informó que en los próximos días llegará el primer tren a la zona para iniciar las pruebas.

“Ya van a empezar las pruebas en un tramo de Cancún a Valladolid. Ya para julio estará el primer tren allá y en julio va a estar confinada, terminada ya la vía principal. Bueno ahí son dos vías electrificadas, primero vamos a probar manualmente y luego ya se va a automatizar con todo un sistema ferroviario de primer orden”, dijo.

Dijo que ya fue colocado todo el terraplén de los mil 554 kilómetros que recorrerá. Foto: Cuartoscuro

El tabasqueño realiza cada 15 días una supervisión en la obra. Este viernes, explicó, iniciará por Palenque, Chiapas; Xpujil, Campeche; y pernoctará en Chetumal, Quintana Roo.

El sábado estará en Tulum y Cancún, Quintana Roo, para luego pernoctar en Mérida, Yucatán; el domingo, seguirá supervisión en Mérida, luego en Edzná, Campeche; y Escárcega, Quintana Roo.

“Ya saben que obra no supervisada, pues no avanza; y orden dada no supervisada, no sirve para nada. Pero todos están trabajando todas las dependencias, las empresas se están portando muy bien, están cumpliendo en tiempo y forma, se está trabajando 24/7, tres turnos”, expuso.