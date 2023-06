Rosa Icela Rodríguez: la periodista que llevó seguridad al país

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, es una mujer que estudió periodismo y se desenvolvió en los medios y que con trabajo y esfuerzo llegó para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador para contribuir en mejorar la seguridad del país.

Si bien es cierto, anteriormente había trabajo juntos, cuando López Obrador estuvo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al asumir el cargo de presidente en 2018, Rosa Icela estuvo primero como secretaria de Gobierno en la capital del país.

"Yo estaba ya nombrada como subsecretaria de Bienestar, fui y presenté lo que el señor presidente electo en la transición nos dijo y luego la doctora Sheinbaum, pues nos pidió que estuviéramos al frente de la Secretaría de Gobierno y eso hicimos y lo hicimos con mucho gusto de servir al proyecto, de servir a la comunidad, de estar atrás de la de la jefa de gobierno resolviendo los problemas de la ciudad que son bastantes".

En entrevista exclusiva con Javier Solórzano para el Referente Informativo, Rodríguez Velázquez destacó que el presidente López Obrador, le asignó la tarea de entrar en la Coordinación Nacional de Puertos y Marina Mercante.

Me dijo, quiero que pases puertos a marina de Comunicaciones a Marinas, me dijo que en ¿cuánto tiempo?, le dije que en seis meses y él me dijo que en tres le dije que en cuatro y terminamos en mes y medio".

"Él (AMLO) piensa que tengo capacidad". Créditos: Especial

El reto de dirigir la SSPC

Rosa Icela Rodríguez comentó que, en septiembre de 2020, padeció Covid-19 y estuvo internada un tiempo, pero después, al irse recuperando, recibió la gran noticia, de manera indirecta, de que sería nombrada como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sustituyendo a Alfonso Durazo.

Estaba en el poscovid, cuando de pronto con la mascarilla que no dejé de usar, llegó la hora de la mañanera, era el 30 de octubre. yo había salido como 8, y de pronto que dice ahí, el señor presidente, que era una mujer. Y cuando dijo que era una mujer dije, quizá podría ser yo, pero él dijo Rosa Icela"

Destacó además que su nombramiento lo recibió al mismo que todas las mexicanas y mexicanos, de manera pública, pero afirmó que debido a la salud que presentaba en esos momentos, dudo en sí podría asumir dicho cargo.

Mi condición física no me permitía ni ponerme de pie ni sentarme sola, había perdido 20 kilos en 20 días o menos entonces no me podía levantar la cabeza. Mi pensamiento es no, no puedo, si estuviera en otras condiciones físicas, claro que le diría que si hoy mismo etcétera".

Finalmente, al aceptar el cargo, señala que estuvo muy agradecida con el presidente por su nombramiento "él piensa que tengo capacidad".

Llevamos un número 73 mil delincuentes detenidos en todo este tiempo Créditos: Especial

Rosa Icela como secretaria de Seguridad

Al asumir el puesto, Rosa Icela Rodríguez señala que todos los días se reúne con el presidente, para tratar los temas relevantes en la Secretaría "tenemos de 6 a 7. Sí, una reunión en donde se ven los problemas y claro, cuando tienes algo privado, pues se lo dices".

Destacó que no todos los días hay inseguridad en todas las ciudades, pero si hay puntos en donde dicha problemática se monitorea con más atención.

Afirma que los delitos, como el secuestro, han bajado en el país y ha habido más personas detenidas como resultado de la implementación de operativos de seguridad que se han llevado a cabo, todo esto con el fin de generar mayor confianza en la ciudadanía.

"Llevamos un número 73 mil delincuentes detenidos en todo este tiempo y vamos por más y seguimos y seguimos y seguimos luchando contra la impunidad y tengo confianza en que va a seguir bajando. Tampoco estamos satisfechos con el número de homicidios. Yo no te puedo decir. Ah, sí, ya estamos cantando victoria, pero muchos otros delitos como los del fuero federal como los delitos del fuero común, los robos todos, no solamente es responsabilidad del presidente o del gabinete, no, es una responsabilidad de los gobernadores y es una responsabilidad de las policías de las fuerzas de seguridad", dijo.

En cuanto a casos de feminicidios, Rosa Icela destacó que estos delitos no son exclusivos de una clase social o una localidad "la violencia siempre viene de los varones no hay clases sociales en donde no haya feminicidios este delito no es como un robo famélico que roban los pobres este es de todas las clases sociales incluso de personas que tienen una condición educativa alta".

"Lo único que tengo es una banderita de la justicia, de la igualdad" Créditos: Especial

El futuro de México

Al ser cuestionada sobre el rumbo que tomará el país y sobre sus aspiraciones políticas, Rosa Icela Rodríguez comentó que ella siempre estará donde se le requiera, apoyando a la transformación de México, bajo el proyecto de la Cuarta Transformación que inició el presidente López Obrador.

"Yo trabajo y para mí ha sido un honor siempre trabajar cerca del hoy presidente López Obrador, soy una burrita de trabajo, yo voy a hacer lo que el proyecto me diga, donde se necesite que este mi servicio, y pues para mí siempre es un placer servir, es un gusto trabajar".

Sobre el tema de las corcholatas y las elecciones en 2024, Rosa Icela afirma que no toma ningún bando en cuanto a los integrantes del partido que buscan la candidatura, pues con todos se lleva bien pues "lo único que tengo es una banderita de la justicia, de la igualdad".

"Tengo una magnífica relación con todos y yo si soy de las que pienso que el pueblo decida, todos son competencia. Desde mi posición como secretaria de Seguridad yo creo que debo ser prudente, estar bien con todos, en democracia todos pueden ganar".

Finalmente indicó que no ve a un país sin López Obrador, pues ha marcado un cambio y sentado bases importantes, como la democracia.

"No me lo imagino, no puedo decirte algo que no quiero, no quiero decirte algo que no quiero que pase".

