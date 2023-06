Hijo de Salvador Nava se decanta por Claudia Sheinbaum para ganar la encuesta interna de Morena

Manuel Nava Calvillo, hijo del mítico luchador social potosino, Salvador Nava Martínez, se sumó a los simpatizantes y operadores que en San Luis Potosí trabajarán para que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, gane la encuesta de Morena en San Luis Potosí y contribuir a que sea la coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, preámbulo de la candidatura presidencial en 2024.

Potosinos muestran apoyo a Sheinbaum Foto: Especial

“Formo parte de un movimiento civilista, no soy de Morena, simpatizo con la causa de la Cuarta Transformación y ante la situación que vivimos en el país considero que la mejor opción para que pueda dirigir y profundizar los cambios que se han implementado a nivel nacional creo que es Claudia Sheinbaum, es la persona que mu gustaría a mí que dirigiera los destinos del país los próximos seis años”, expuso durante la conferencia de prensa donde militantes morenistas de viejo cuño manifestaron también su respaldo a la doctora.

Decisión del potosino por apoyar a Sheinbaum

Manuel Nava sostuvo que con su pronunciamiento no se suma a una cargada en favor de la ex jefa de Gobierno, sino que es una decisión ciudadana a la que tiene derecho de participar en el proceso previo para que la candidatura de Morena recaiga en Sheinbaum Pardo.

Leyenda

Durante la conferencia de prensa, Agustín de la Rosa Charcas llamó a poner un freno a quienes llamó “chapulines” que se han aprovechado del crecimiento de Morena para montarse en algún proyecto; mencionó en el pasado a la exsecretaria de Salud en el sexenio del priista Juan Manuel Carreras López, Mónica Liliana Rangel Martínez, quien en este sexenio fue ingresada a la cárcel de la que salió luego de conveniar el pago de más de 30 millones de pesos que regresó a las arcas estatales; también se refirió al ex coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y ex senador del PAN, Eugenio Govea Arcos, quien actualmente es uno de los operadores del equipo potosino en apoyo al ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón.