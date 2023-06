"Los que se van son gentes de primera": AMLO ya tiene la lista de funcionarios que dejarán el gabinete rumbo 2024

La entrega de la estafeta en el gobierno de México será entregada con mucha anticipación, así lo aseguró el presiente Andrés Manuel López Obrador al hablar de los integrantes de su gabinete que le mostraron su interés para participar en la contienda electoral de 2024 y de esta manera dejar su cargo frente alguna de las dependencias de gobierno.

El mandatario aseguró que ya se conocen varios de los perfiles que buscarán alguno de los más de dos mil puestos públicos que se tendrán en juego durante el próximo año.

"Son los que ya saben, los que en su debido momento van a participar".

Indicó que su administración busca saber con tiempo quién levantará la mano para estos procesos a fin de que no se comprometan los proyectos y programas sociales que busca terminar su gobierno.

Aseguró que no participará en el proceso electoral. FOTO: Presidencia.

"Yo ya tengo los nombres para que en su momento".

Aseguró que todos los que busquen participar en los comicios deberán someterse a las reglas que definirá el partido para cada uno de los procesos internos y que no se involucrará en este tema.

"Creo que se van como ocho de varios rangos y en distintas fechas"

No seguirá “mandando” después del 2024

Aseguró que a diferencia de quienes lo antecedieron en la Presidencia de la República él no seguirá “mandando” después de que termine su sexenio en septiembre del 2024, y reiteró que tampoco hablará públicamente a diferencia de Felipe Calderón y Vicente Fox que "no dejan de hablar”

Durante la conferencia matutina de este miércoles, en Palacio Nacional enfatizó que en el tiempo que le queda de sexenio no va a dar “ni un paso atrás” en sus acciones y luego se va a ir “con la conciencia tranquila”, aun cuando ya prevé que “van a hablar” de él con una guerra sucia e incluso haya intentos de persecución en su contra.

“Yo me voy a retirar, creo que entre otras cosas lo que ha sucedido después de los cambios es que el que sale se queda con la nostalgia de seguir mandando, y se olvida de que uno tiene su oportunidad, su tiempo, y por eso hay problemas”, dijo.

López Obrador expuso que en el PRI había la disciplina de que terminaban los presidentes su mandato “y se callaban”, de lo contrario, los mandaban fuera del país como a Luis Echeverría que López Portillo lo envió de embajador a las islas Fiji porque se hablaba de que seguía recibiendo a políticos en su casa.

Dijo que no hay fecha para que los integrantes de su gabinete se separen del cargo. FOTO: Presidencia.

“Con el PAN, pues no dejan de hablar ni Calderón ni Fox. Yo no voy a hablar nada, voy a jubilarme por completo. Si van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia, eso es lo más importante, el tribunal de la conciencia”, señaló.

Cuestionado si prevé que lo persigan tras acabar su sexenio, dijo que los esperará en su casa en Palenque, Chiapas, pues además está acostumbrado a ese tipo de guerras sucias. Empero, resaltó que el pueblo es “es mi ángel de la guarda”.

“Y acerca de que me puedan perseguir pues tampoco, porque no me voy a ir del país y ya todo mundo va a saber dónde voy a estar, qué me van a perseguir, ahí los voy a esperar. Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme”, señaló.